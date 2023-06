Apple aprirà ufficialmente l’evento WWDC 2023 il 5 giugno. La conferenza dedicata agli sviluppatori dell’ecosistema della mela si preannuncia estremamente interessante quest’anno.

Infatti, oltre a tutte le novità legata al mondo iPhone, iPad e Mac, l’azienda di Cupertino dovrebbe svelare anche il tanto atteso visore per la realtà virtuale (VR) e per la realtà aumentata (AR). Questi visori sono oggetto di analisi e indiscrezioni da tanto tempo, ma non si è mai avuta la certezza sulla loro esistenza e sulle feature.

Tuttavia, stando a quanto rivelato dall’analista Ming-Chi Kuo, gli investitori di Apple non sembrano particolarmente interessati a questa tecnologia. Infatti, gli investitori sono attratti maggiormente dalle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale (AI) che potrebbe offrire un salto tecnologico maggiore.

Il WWDC 2023 di Apple sarà caratterizzato dai nuovissimi visori VR/AR ma, soprattutto, dalle feature legate all’Intelligenza Artificiale

In particolar modo, ad interessare sono i modelli di linguaggio basati sull’IA. Ecco quindi che, secondo gli investitori, Apple dovrebbe confrontarsi con ChatGPT e gli altri modelli che si stanno sviluppando in questo periodo.

Come affermato da Kuo, il settore dell’IA presenta prospettive di crescita e sviluppo di gran lunga più promettenti nel prossimo futuro. Gli investitori aspettano con impazienza da Apple uno strumento simile a ChatGPT. Il motivo è legato all’integrazione dell’IA all’interno dell’ecosistema in maniera più efficiente.

Inoltre, Kuo ritiene che il successo dei visori AR/MR di Apple sia legato proprio all’IA. Integrando queste featue in modo intelligente, sarà possibile ottimizzare anche i nuovi device. Infatti, i visori potrebbero beneficiare di funzionalità avanzate per il design interattivo in 3D e la grafica computerizzata. Se queste feature dovessero essere presenti e funzionare a dovere, Apple potrebbe perfino superare le aspettative del mercato.