Iliad ha 200GB in 5G da offrire, ecco quanto costa la Flash 200

Notare diverse offerte differenti tra loro sul web per quanto riguarda la telefonia mobile è ormai una consuetudine. La cosa più difficile è sicuramente sceglierne una, qualora si stia pensando di cambiare il proprio gestore di una vita. Più persone sono arrivate a questa conclusione: non è più un problema cambiare provider visto che risulta molto più rapido rispetto ad un tempo.

C’è un gestore in particolare che però vuole dare grande dimostrazione di forza ugualmente, fornendo un regalo a tutti coloro che scelgono la nuova offerta. Ovviamente il nome in questione è quello di Iliad, gestore che da diversi anni non fa altro che dominare dal punto di vista mobile e da qualche tempo anche per quanto riguarda la rete domestica.

Iliad: la promo migliore è la Flash 200 che include un prezzo di 9,99 € al mese per sempre

Andando per gradi e descrivendo prima l’offerta mobile, gli utenti non possono chiedere di meglio. Quando si sente il nome della Flash 200, tutti coloro che non sono riusciti a sottoscriverla in passato drizzano le antenne. Questo potrebbe essere il momento buono per portarla a casa, visto che Iliad ha deciso di lanciarla di nuovo ufficialmente sul sito. Se vi state interrogando in merito all’entità dei contenuti, questi sono sempre uguali. All’interno della Flash 200 ci sono infatti minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, oltre a 200 giga di traffico dati. La rete 5G inoltre è concessa in regalo da Iliad. Il prezzo mensile equivale a 9,99 € al mese per sempre.

Per quanto riguarda invece la fibra ottica, scegliendo un’offerta mobile come quella precedente, potrete accedere al prezzo di favore di soli 19,99 € al mese. Avrete chiamate senza limiti dal telefono fisso verso tutti i numeri italiani e 5 gigabit di velocità totale per quanto concerne la fibra.