Iliad Flash 200 - problemi di attivazione, anche i migliori a volte falliscono

Iliad, il noto operatore di telefonia mobile, ha recentemente lanciato una nuova offerta chiamata Flash 200, disponibile fino al 15 giugno. Tuttavia, molti clienti hanno riscontrato problemi nel tentativo di effettuare l’upgrade della loro offerta. Al momento della richiesta di passaggio, alcuni utenti hanno ricevuto un messaggio di errore che dice: “Si è verificato un errore, ti preghiamo di riprovare ulteriormente”.

Iliad Flash 200: cosa sta succedendo?

L’offerta Flash 200 può essere attivata da nuovi clienti con un nuovo numero, da nuovi clienti con portabilità del numero da un altro operatore, e da clienti esistenti con un’offerta Iliad attiva da 9,99 euro al mese che prevede meno GIGA rispetto alla Flash 200. Il problema sembra riguardare esclusivamente quest’ultima categoria di utenti. Iliad è a conoscenza del misfatto e si è impegnata a risolverlo nel minor tempo possibile. La causa sembra essere l’elevato numero di richieste di passaggio a Flash 200.

Per coloro che ricevono il messaggio di errore, Iliad consiglia di riprovare a effettuare la procedura. In alternativa, gli utenti possono chiamare il servizio clienti al numero 177 per ricevere supporto. Per i clienti esistenti di Iliad, il passaggio è completamente gratuito e non prevede costi di attivazione. L’offerta si attiverà a partire dalla prossima fatturazione. Per passare a Flash 200, gli utenti devono accedere all’area clienti e selezionare “La mia offerta” e poi “Cambio offerta”.

Questo sviluppo sottolinea l’importanza di un servizio clienti efficace e reattivo nel settore della telefonia mobile, soprattutto quando si introducono nuove offerte. A proposito, molto probabilmente vi siete persi una grandissima novità. Cliccate qui per scoprirla.