Un adattatore USB-C è lo strumento ideale su cui gli utenti devono fare affidamento nel momento in cui vogliono collegare più dispositivi con porte e prese completamente differenti. Il set disponibile nel periodo ha un prezzo veramente ridotto, costa infatti solamente 7,99 euro, ed include anche due adattatori completamente gratis.

Adattatori USB-C, il prezzo disponibile su Amazon è ridicolo

Gli adattatori USB-C sono componenti essenziali per permettere la connessione tra più device, altrimenti inavvicinabili. Il loro prezzo è decisamente ridotto, bastano infatti solamente 7,99 euro per acquistarne addirittura tre, permettendo così al consumatore un risparmio decisamente importante.

Il set proposto nell’articolo è composto da 3 elementi, più precisamente due adattatori da tipo-C a USB-A, ed un adattatore OTG da Thunderbolt 3 a USB femmina. La velocità di connessione è assolutamente elevata, data la piena compatibilità con USB 3.0 fino a 5GBps in lettura, contro gli standard più economici che in genere si aggirano attorno ai 480Mbps (protocollo USB 2.0).

La spedizione, gestita direttamente da Amazon, permette di ricevere la merce entro pochi giorni dall’invio, cosicché da risultare sicura e protetta contro ogni evenienza. La loro realizzazione è con un guscio di alluminio, maggiormente resistente e durevole, con copertura in plastica, per una maggiore semplicità nell’utilizzo quotidiano. Il prezzo indicato, come anticipato, corrisponde all’acquisto di tre elementi differenti, di cui due sono praticamente in regalo per chi effettuerà l’ordine.