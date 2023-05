La piattaforma di e-commerce Amazon sta attualmente proponendo un SSD portatile di Netac ad un prezzo molto interessante. Il dispositivo è disponibile sia nella versione da 500 GB e anche da 1 TB.

Il modello è Netac ZX20 512GB Extreme 512GB SSD NVMe Portatile USB 3.2-C Fino a 2000MB/s in Lettura Resistente alla Polvere. Andiamo a scoprire insieme tutte le sue caratteristiche.

Amazon propone Netac SSD portatile ad un prezzo molto vantaggioso

Netac ZX20 SSD portatile non solo supporta laptop, computer desktop e dispositivi mobili, ma supporta anche l’espansione delle console di gioco, dove è possibile memorizzare i giochi. Inoltre, lo ZX20 supporta anche Win To Go (Netac non vende il sistema e il software, è necessario installarlo da soli). Il dispositivo ha prestazioni elevate con un’interfaccia esterna USB 3.2 Gen 2×2 Type-C e un’interfaccia interna PCIe.

L’unità SSD portatile Netac ZX20 ha velocità di lettura e scrittura rispettivamente di 2000MB/s e 1700MB/s, consentendo di spostare i file più velocemente e di modificare direttamente dall’unità. Il prodotto è dotato di due cavi: un cavo da USB Type-C a C e un cavo da USB Type-C ad A, presenti direttamente nella confezione.

Dettaglio molto importante la grandezza, Netac ZX20 è portatile e tascabile. Disponibile su Amazon in due versioni, una versione da 500 GB ed una versione da 1 TB. La prima ha un costo di 75.99 euro mentre la seconda, venduta con modalità Prime, costa 110.99 euro.