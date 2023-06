Nel corso delle prossime settimane potrebbe debuttare una versione speciale di OnePlus 11. La limited edition sarà ispirata e dedicata al popolare gioco Genshin Impact e, come spesso in questi casi, sarà rilasciata in esclusiva per il mercato Cinese.

La collaborazione tra OnePlus e Genshin Impact è ormai molto salda, considerando come i modelli Ace 2, Ace Pro e 9R hanno ricevuto una limited edition a tema. Ecco quindi che anche l’attuale flagship del brand potrebbe sorprendere gli appassionati con un’edizione esclusiva.

A confermare questa ipotesi ci ha pensato il leaker Max Jambro. Secondo l’insider, l’edizione limitata OnePlus 11 Genshin Impact potrebbe fare il proprio debutto nel corso di giugno. Purtroppo non sono state condivisi ulteriori dettagli ma il Tweet pubblicato è abbastanza eloquente.

OnePlus 11 sta per ricevere una versione speciale, il brand lancerà una limited edition a tema Genshin Impact

OnePlus 11 Genshin Impact Limited Edition launching in June! — Max Jambor (@MaxJmb) May 31, 2023

Considerando che OnePlus non ha confermato o smentito direttamente l’indiscrezione, al momento possiamo solo fare supposizioni sul device. Considerando i modelli precedenti pensati per la partnership con Genshin Impact, il design generale sarà ispirato ad un personaggio del gioco.

Questa personalizzazione sarà coerente sia per lo smartphone con colori unici e personalizzazioni software, ma anche nel packaging. Infatti, la confezione di vendita potrebbe includere oggetti da collezione tra cui action figures, carte collezionabili e hardware a tema.

Dall punto di vista delle caratteristiche tecniche, non ci aspettiamo modifiche particolari a OnePlus 11. Il device sarà sempre caratterizzato da un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QuadHD+ pari a 3216 x 1440 pixel. Il pannello supporta il refresh rate variaible con frequenze che oscillano tra 1Hz e 120Hz.

Sotto la scocca trova spazio il SoC Snapdragon 8 Gen 2 con 16GB di RAM LPDDR5X. Il sistema operativo è basato su Android 13 con l’interfaccia proprietaria OxygenOS 13. Infine, il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 48MP e un teleobiettivo da 32MP.