I team di svilupo di Level Infinite e LightSpeed Studios hanno annunciano la data di uscita di Undawn. Il nuovo titolo di natura survival RPG con un mondo open-world farà il proprio debutto a livello globale il prossimo 15 giugno 2023.

Già a partire da queste ore, tutti coloro interessati ad immergersi in questo mondo post apocalittico potranno procedere con le pre-registrazioni. Collegandosi alla pagina dedicata, sarà possibile confermare il proprio interesse e avere accesso a ricompense escluse per l’uscita del gioco.

Tra queste spiccano premi esclusivi che permetteranno di iniziare l’avventura con una marcia in più. I bonus includeranno valuta di gioco, munizioni, medicine, cosmetici e tante altre risorse vantaggiose.

Svelata la data ufficiale di debutto di Undawn, il titolo mobile di natura post-apocalittica con Will Smith

Undawn si configura come un free-to-play pensato per essere giocato sui dispositivi iOS e Android. La trama permetterà di esplorare un mondo di gioco popolato da diverse minacce sovrannaturali pronte a conquistare quello che resta dell’umanità. I giocatori potranno impersonare un membro della storica Raven Squad e fronteggiare le fazioni rivali dei Clown, Eagles, Night Owls e dei Reivers.

I giocatori dovranno proteggere e conquistare i vari territori per creare un luogo ospitale per i propri alleati. Per farlo, sarà possibile sfruttare un’ampia gamma di armi e armature tra cui armi da mischia, droni, bombe e perfino torrette automatiche per la massima potenza di fuoco.

Inoltre, durante l’esplorazione dei vari territori, sarà possibile incontrare anche il leggendario sopravvissuto Trey Jones. Questo personaggio è interpretato da Will Smith e fungerà da guida per tutti i sopravvissuti che vorranno farsi largo nel mondo di gioco.

Gli sviluppatori promettono un’ampia varietà di paesaggi tra cui miniere, deserti, paludi e città abbandonate. Tutti questi biomi saranno unici e comporteranno sfide particolari a cui i giocatori dovranno stare attenti per sopravvivere.