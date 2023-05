Logitech G ha ufficializzato le nuove cuffie gaming wireless PRO X 2 LIGHTSPEED. Si tratta di un prodotto pensato appositamente per gli appassionati di eSport e garantiscono prestazioni elevate, fondamentali in un ambiente competitivo.

Le cuffie sono state progettate e testate in collaborazione con i migliori atleti eSport e sono dotate di tutte le feature necessarie per ottenere un vantaggio durante le sfide più impegnatice. Ecco quindi che le nuove PRO X 2 possono vantare i rivoluzionari driver PRO-G GRAPHENE.

Questa soluzione si configura come l’apice della tecnologia audio per il gaming attualmente disponibile. Come confermato da Chris Pate, Principal Product Manager della serie G PRO di Logitech: “La filosofia di base della serie Logitech G PRO consiste nel creare dispositivi che soddisfino le esigenze degli atleti professionisti di sport e dei giocatori competitivi”.

Il dirigente ha poi proseguito: “Con le PRO X 2 abbiamo raggiunto un livello di prestazioni rivoluzionario riprogettando i driver PRO-G con la tecnologia audio Graphene. Grazie all’uso del grafene, siamo riusciti a creare un driver incredibilmente rigido e, allo stesso tempo, straordinariamente leggero. Questo permette di ottenere un suono ad alta fedeltà con una distorsione estremamente ridotta, offrendo ai professionisti le prestazioni necessarie per giocare al massimo del loro potenziale”.

L’utilizzo dei driver PRO-G GRAPHENE permette di ottenere una qualità e una pulizia del suono senza paragoni. In questo modo, sarà possibile comunicare con il proprio team in maniera migliore o stare all’erta grazie alla riproduzione di un ampio spettro di frequenze.

I driver da 50 mm offrono una riproduzione del suono precisa ed accurata, con una bassa latenza e minima distorsione. I giocatori potranno scegliere come collegarsi alle PRO X tra LIGHTSPEED wireless, Bluetooth e via cavo (Aux da 3,5 mm). In modalità wireless, l’autonomia è di 50 ore con una singola ricarica e una portata massima fino a 30 metri.

Il telaio in alluminio e acciaio permette di garantire la resistenza e la leggerezza, due fattori importantissimi per gli eSports. I cuscinetti auricolari sono intercambiabili in similpelle e velluto per massimizzare il comfort durante l’uso. Il microfono rimovibile a cardioide da 6 mm offre, grazie ai filtri software avanzati Blue VO!CE, la massima qualità.

Le cuffie gaming wireless PRO X 2 LIGHTSPEED sono già disponibili al prezzo consigliato di 289 euro. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del produttore.