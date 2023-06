Intelligenza Artificiale, la lettera contro lo sviluppo senza controllo dell'AI

Un gruppo di eminenti scienziati, ricercatori, giornalisti e politici ha recentemente firmato una lettera per sensibilizzare l’opinione pubblica sui potenziali rischi dell’intelligenza artificiale (IA). Questo non è un evento isolato, poiché in passato figure autorevoli del mondo accademico, dell’amministrazione pubblica e dell’industria hanno espresso preoccupazioni simili. Ad esempio, a marzo, un gruppo di esperti, tra cui Elon Musk e Steve Wozniak, ha pubblicato una lettera chiedendo una pausa di sei mesi nello sviluppo di ChatGPT.

Intelligenza Artificiale: il pericolo è sempre più concreto

La lettera recente è breve ma eloquente, sottolineando che “mitigare il rischio di estinzione dell’IA dovrebbe essere una priorità globale assieme ad altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare“. Tra i firmatari figurano Sam Altman, CEO di OpenAI, Dario Amodei, CEO di Anthropic, Kevin Scott, CTO di Microsoft, Demis Hassabis, CEO di DeepMind, e i ricercatori Geoffrey Hinton e Youshua Bengio, vincitori del Turing Award per il loro lavoro sull’IA.

L’obiettivo della lettera è avviare una discussione e sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi potenziali dell’IA avanzata. L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno già intrapreso azioni in questa direzione, promuovendo un percorso partecipato per rendere l’IA non solo generativa, ma anche responsabile.