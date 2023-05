La recensione di oggi riguarda la nuova Cupra Leon, la prima auto del gruppo spagnolo di Barcellona che proviamo approfonditamente. Dal punto di vista estetico nulla da dire, tante chicche interessanti e una combinazione tra sportività e praticità a partire da 35.150€.

Cupra Leon sul piano estetico

1 su 6

La Cupra Leon è oggettivamente bella da vedere grazie alle sue linee sportive e dettagli in rame che la rendono anche elegante, andando anche sui cerchi. I fari Matrix LED hanno una loro identità sul frontale molto basso della macchina.

Sul retro ecco quattro scarichi, ovviamente finti, e un estrattore che conferisce sportività. Il logo di Cupra è in carbon look e si trova sotto il LED che unisce i due gruppi ottici, anch’essi LED.

Interni e multimedia

Il bagagliaio, apribile in maniera non automatica, è davvero spazioso ed offre l’apertura centrale per posizionare carichi lunghi, come degli sci. Internamente, sul lato posteriore, la Cupra Leon risulta molto comoda, anche per persone abbastanza alte.

Sempre sul posteriore ecco le bocchette dell’aria e due USB Type-C per smartphone. Davanti, aprendo la porta, ecco gli ambient LED, che nella portiera svolgono anche la funzione di angolo cieco. Il sedile del guidatore, molto sportivo, mostra materiali di grande qualità e sono regolabili elettronicamente. Il virtual cockpit consente di effettuare svariate personalizzazioni per il guidatore, tutto dal volante multifunzionale che è davvero ben equipaggiato con anche i paddle per il cambio sportivo.

Sullo schermo centrale da 10.25 pollici dell’infotainment è possibile visualizzare tutte le info di base, così come Android Auto ed Apple CarPlay. Riguardo ai due sistemi per smartphone, abbiamo notato un’ottima stabilità rispetto a tutte le altre auto. Ecco poi anche la possibilità di visualizzare la telecamera posteriore coadiuvata dai sensori di parcheggio. La qualità audio è davvero eccezionale con il suo che si espande a dovere in tutto l’ambiente interno.

1 su 12

Cupra Leon tra motore, prestazioni e consumi

Il motore della Cupra Leon è un mild-hybrid da 150CV accoppiato ad un cambio DSG è ancora più prestazionale in modalità Sport. L’accelerazione consente uno 0 a 100 in 8,7 secondi e una velocità massima di 214 km/h. I consumi sono ottimali: tra i 15 e i 18 km/l andando con una guida normale. Naturalmente è benzina ma Euro 6, per cui certificata secondo gli ultimi canoni “Green“.

Lato sicurezza è davvero eccezionale essendo certificata con 5 stelle NCAP. Ci sono tutti i sistemi ADAS tra cui anche il riconoscimento dei pedoni, la frenata assistita e il riconoscimento ella carreggiata.

Conclusioni

La Cupra Leon da 150cv con cambio DSG è un’auto davvero frizzante, sportiva e molto pratica. Sta vendendo davvero tanto e piace molto ai giovani così come ai più grandi.

Il prezzo parte da 35.150€, più o meno in linea con il settore, ma parliamo di un’auto che comunque riesce a coniugare più identità insieme, grande vantaggio che in molte non hanno.