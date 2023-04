Cupra Tavascan è ufficiale, il SUV coupé elettrico al 100% che guarda al futuro

Si alza il sipario a Berlino e viene fuori un vero e proprio capolavoro: questo è quanto mostrato da Cupra con la nuova Tavascan, auto da design a dir poco futuristico che incarna lo spirito aggressivo ma allo stesso tempo anche elegante della famosa azienda. Noi di TecnoAndroid e Tecno-Motori abbiamo avuto l’onore di essere ospiti di Cupra in occasione dell’evento, ammirando dal vivo il nuovo SUV 100% elettrico dalle linee sinuose.

Derivante da un concept mostrato nel 2019 a Francoforte, la nuova Tavascan rappresenta “il primo eroe di una nuova era”, come Cupra cita. L’elettrificazione del brand passa dunque attraverso un nuovo viaggio, il quale viene condotto a bordo di un veicolo definito “emozionale“.

Cupra Tavascan, quando il design congiunge presente e futuro

L’estetica di questa nuova Tavascan lascia senza fiato. Sì, Cupra ha fatto un lavoro egregio, partendo dal fronte fino al retro.

L’auto presenta un look misterioso e aggressivo, con una ricchezza di dettagli fuori dal comune. Il punto focale, dal quale si può partire con la descrizione, è sicuramente il disegno dei gruppi ottici con una firma tri-triangolare. I tre triangoli in questione sono accompagnati da funzionalità di illuminazione di livello molto avanzato, il tutto con tecnologia Matrix LED. La capacità di illuminare la strada perfettamente senza abbagliare gli altri veicoli sarà concessa al sistema di illuminazione automatico, il quale con la sua forma renderà estremamente riconoscibile il nuovo SUV di Martorell.

Il frontale è scolpito non solo per dare grande risalto estetico, ma anche per favorire le performance dell’auto dal punto di vista dell’aerodinamica. A congiungere i due gruppi ottici ci pensa la scritta sull’esatto centro che sovrasta la calandra. Quest’ultima è collegata alle due prese d’aria laterali sottostanti, le quali si incontrano sullo stemma che contraddistingue il brand con la sua classica forma.

A favorire l’aggressività e dunque il frontale così come il design visto lateralmente.la sensazione di avere di fronte un veicolo votato alle grandi performance fin da subito presente. Il montante anteriore in nero lucido va a collegare il parabrezza ai vetri laterali, con un effetto panoramico molto simile a quello della visiera di un pilota di Formula 1. Tutto ciò è ovviamente ispirato dalla Tavascan XE, auto da corsa che prende parte alla E-Series.

Ad accentuare il profilo laterale del nuovo gioiello di Cupra, attenuato dalle maniglie a scomparsa (con LED inclusi), ci pensano le ruote. Il design dei cerchi forgiati, disponibili in 19, 20 e 21 pollici, i quali con la loro aerodinamica coprono in maniera diretta il flusso d’aria riducendo quindi qualsiasi attrito. Da qui deriva quindi un’efficienza ai massimi livelli.

Dopo aver analizzato fronte e lato della Cupra Tavascan, ecco il retro. Questo si lascia catturare quasi per intero dei gruppi ottici posteriori anche qui a tre triangoli, sviluppati in maniera ormai tipica dal brand spagnolo. Sono infatti uniti da una linea illuminata che attraversa il portellone e che culmina sul logo Cupra illuminato, il quale occupa il centro della scena.

Anche quando è tutto spento, la firma risulta caratteristica del marchio. Larghezza e solidità: questa è la sensazione che il design posteriore dona a chi osserva. Scendendo poco più in basso, ecco il diffusore posteriore, il quale si distingue per il suo design volto anche in questo caso a migliorare le prestazioni della vettura.

Il design interno della Cupra Tavascan tra materiali di livello e tecnologia all’avanguardia

Se qualcuno credeva che Cupra avesse speso tutta la sua fantasia sul lato esteriore, si sbagliava di grosso. La casa automobilistica ha impresso il suo lato creativo e singolare anche sugli interni.

Questi si districano perfettamente tra materiali di prim’ordine e concetti tecnologici che hanno il fine di creare un interno equilibrato alla perfezione tra guidatore e comfort dei passeggeri. I giochi di luce grazie alla tecnologia Interior-LED posizionata all’interno delle porte posteriori ed anteriori, contribuiranno ad enfatizzare gli interni. I LED saranno posizionati anche nei piccoli spazi come il porta bicchieri.

Il tunnel centrale si unisce perfettamente alla plancia e quasi sembra essere replicato dietro, tra i due sedili passeggeri. Ricordiamo infatti che l’auto è omologata per quattro persone.

I sedili sono sportivi, avvolgenti e realizzati con materiali al 90% con poliestere riciclato, microfibra e microfibra riciclata. conferendo quindi quel sapore di leggerezza e lusso. Gli speaker sono integrati e con connettività per ogni smartphone mentre la plancia ospita il cruscotto digitale da 12,3″. Tutte le informazioni saranno quindi utili e disponibili per il conducente, mentre il display riservato al sistema di infotainment mobile da 15″, il più grande ad oggi in una Cupra, offrirà tutto ciò che serve. Presente a bordo la possibilità di connettersi con Android Auto ed Apple CarPlay in modalità wireless.

L’audio è garantito con 12 speaker sviluppati in collaborazione con il celebre marchio Sennheiser, per la prima volta in assoluto. Anche questa partnership è dunque segno di altissima qualità per il marchio, con l’audio che nell’abitacolo renderà all’utente un’esperienza unica ed immersiva.

Sistemi di sicurezza e tecnologia ad altissimi livelli, nella Tavascan non manca nulla

Cupra ha pensato a tutti i sistemi di guida assistita, i quali sono presenti in gran quantità a bordo della Tavascan. Ecco infatti il cruise control adattivo, riconoscimento dei segnali, adattamento intelligente della velocità, side assist, lane assist, exit assist, rilevamento della stanchezza, eSmart camera posteriore e front assist.

Ovviamente non poteva mancare la telecamera a 360° insieme al parcheggio assistito.

Cupra Tavascan sprigiona tutta la sua potenza col motore 100% elettrico e con la sua versione VZ

Probabilmente le indiscrezioni avevano già chiarito tempo addietro che si sarebbe trattato di un’auto con motore totalmente elettrico. La nuova Cupra Tavascan infatti presenta a bordo un powertrain basato su piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen.

Le prestazioni massime si raggiungono a bordo della Tavascan VZ, il top della gamma che con i suoi due motori, uno davanti e uno sul retro, offre prestazioni da 100 km/h in soli 5.6 secondi. L’auto è inoltre dotata di sospensioni adattive sportive e volante progressivo.

Il tutto è possibile grazie al motore sul retro da 210 kW e 545nm di coppia, e a quello sul davanti da 80 kW e 134nm di coppia. Ad aiutare ancor di più, la possibilità di scegliere lo stile di guida con il Cupra Mode che presenta le modalità Range, Comfort, Performance, Cupra, Individual e Traction con la quale l’auto entrerà in modalità quattro ruote motrici.

La versione Endurance della Tavascan, con trazione posteriore, mostra 210 kW e 545nm di coppia.

La tecnologia di cui è dotata poi la batteria super avanzata. Le celle prismatiche contengono batterie agli ioni di litio, le quali sono dotate di un sistema raffreddato ad acqua. Il tutto è contenuto in una struttura di alluminio che fa parte del corpo dell’auto. La posizione è quasi perfettamente centrale, in modo da offrire il miglior equilibrio e riducendo l’impatto del peso del pacco batterie. La durata è assicurata, con la versione Endurance che è in grado con una ricarica completa di percorrere 550km, come dichiara Cupra, il tutto sul ciclo WLTP. La versione VZ con quattro ruote motrici arriva a percorrerne circa 520. I benefici dell’elettrificazione portano anche un accumulo di energia sul rilascio dell’acceleratore.