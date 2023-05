Lidl è FOLLE, i PREZZI sono ai minimi storici con tecnologia all'80%

La tecnologia è davvero scontatissima da Lidl, i nuovi sconti del volantino permettono ai singoli consumatori di avere libero accesso ad una campagna promozionale veramente ricchissima di occasioni da non perdere assolutamente di vista, con un risparmio decisamente più unico che raro.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Lidl, devono necessariamente essere completati nei negozi fisici, senza vincoli o limiti territoriali di alcun tipo. Da notare, ad ogni modo, che tutti i prodotti inclusi sono da considerarsi distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, ciò permette al consumatore di essere più tranquillo, poiché ogni difetto di fabbrica verrà riparato a costo azzerato.

Lidl, offerte dai prezzi veramente convenienti

Le offerte Lidl sono tra le migliori in circolazione, le promozioni variano in relazione alla categoria merceologica di riferimento, troviamo comunque un focus preciso sui prodotti da barbecue e per il benessere. In primo luogo le attività all’aria aperta, con ad esempio la disponibilità di un barbecue elettrico da tavolo, in vendita a 29 euro, oppure passando per il forno per pizza, da posizionare all’interno di un barbecue a gas, acquistabile a 69 euro, senza comunque dimenticarsi di tutti i barbecue veri e propri.

Spostando l’attenzione sul benessere personale, ecco arrivare una coppia di prodotti assolutamente imperdibili: rasoio a lamina rotante, in vendita a 19 euro, oppure anche uno stiracamicie elettrico, il cui prezzo di 44 euro ne denota la stranezza e l’unicità. I dettagli li trovate qui sotto.