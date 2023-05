sponsor

Il settore degli smartwatch sta per cambiare nuovamente in maniera importante. Il nuovissimo Apple Watch Series 9 porterà con se tantissime novità che lo renderanno il device indossabile di riferimento per il mercato.

Stando alle indiscrezioni lanciate da Mark Gurman, l’azienda di Cupertino introdurrà delle feature uniche ed esclusive per la nuova generazione di Apple Watch. In particolare, sembra che il brand della mela stia pianificando l’utilizzo di un SoC per lo smartwatch basato sulla tecnologia A15 Bionic.

Questo significa che il chipset utilizzato sull’orologio smart sarà un diretto discendente di quello presente sulla famiglia iPhone 13. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, il futuro Apple Watch potrebbe ottenere un significativo incremento prestazionale oltre che in termini di efficienza energetica.

La Series 9 di Apple Watch rappresenterà una vera e propria rivoluzione grazie a tantissime novità che la renderanno il punto di riferimento nel settore smartwatch

L’analisti ha rilasciato la propria opinione sul canale “Power On” all’interno della newsletter di Bloomberg. Nell’intervento si può leggere che il SoC della Series 9 non sarà solo una versione ribrandizzata di quello utilizzato sulla Series 8. I cambiamenti saranno sostanziali in quanto si tratterà di un chipset completamente nuovo basato su A15 Bionic.

Ricordiamo che il SoC A15 Bionic è utilizzato all’interno della famiglia iPhone 13 e offre prestazioni estremamente elevate. Il chipset è basato su un processo produttivo a 5 nanometri e presenta una CPU dotata di 6 core a cui si affianca una GPU da 5 core. Non mmanca anche un Neural Engine basato su 16 core.

Se Apple Watch Series 9 dovesse utilizzare un SoC derivato dall’A15 Bionic, diventerebbe lo smartwatch più prestazionale disponibile sul mercato. Le prestazioni sarebbero sia dal punto di vista delle performance, ma anche e soprattutto sotto il profilo dell’efficienza.

Inoltre, lo smartwatch di Apple potrà contare sul debutto di watchOS 10. La nuova interfaccia introdurrà diverse feature volte a rivoluzionare il software dell’orologio smart. Questo cambiamento, in abbinamento al nuovo hardware, renderà la nuova famiglia di Apple Watch ancora più unica ed esclusiva.