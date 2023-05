Netflix show a maggio, la lista dei nuovi FILM e le 3 serie TV più viste

sponsor

Straordinario è il riscontro che Netflix sta avendo ultimamente soprattutto con alcune delle sue produzioni.

Sono talmente tanti gli utenti che stanno guardando alcune serie TV in particolare, che queste sarebbero riuscite a guadagnarsi in pianta stabile i primi tre posti in classifica. Sul gradino più alto del podio si va a posizionare attualmente “L’estate in cui imparammo a volare”. Al secondo posto persiste la nuova serie fantasy “Sweet Tooth”, mentre al terzo posto ecco la nuova stagione di “Benvenuti a Eden”. Ci sono però anche tantissimi altri contenuti interessanti, i quali seguono nella classifica top 10 Italia.

Il mese di maggio di Netflix si prospetta ricco di nuovi contenuti, stanno per arrivare nuove produzioni soprattutto tra film e documentari

Dopo aver visto negli scorsi mesi grandissime produzioni farsi strada nel catalogo di Netflix, sembra che questo mese non sarà da meno. Maggio infatti è stato preannunciato come uno dei mesi più ricchi per quanto riguarda nuovi film e documentari.

L’obiettivo di Netflix sarà ancora una volta quello di mettere in grande difficoltà la concorrenza, la quale probabilmente non riuscirà a stare dietro a tutto ciò che verrà pubblicato nel corso dei prossimi giorni. Qui in basso notate una lista parziale dei contenuti che a breve faranno il loro ingresso ufficiale nel catalogo: