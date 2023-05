Netflix, a Maggio l’elenco della piattaforma rifiorisce

La stagione più mite è alle porte, ma Netflix non perde occasione per invogliarci a trascorrere il tempo sul divano di casa! Di seguito troverete l'elenco suddiviso per categorie: Film Netflix Originals e Serie TV Netflix Originals, contenuti non originali, Anime e Animazione, e Doc & Comedy.

La stagione più mite è alle porte, ma Netflix non perde occasione per invogliarci a trascorrere il tempo sul divano di casa! Il gigante dello streaming ha svelato le nuove proposte per maggio 2023 in Italia. Come sempre, non mancano titoli accattivanti, sia tra gli Original che tra i contenuti non prodotti direttamente da Netflix. Di seguito troverete l’elenco suddiviso per categorie: Film Netflix Originals e Serie TV Netflix Originals, contenuti non originali, Anime e Animazione, e Doc & Comedy.

Netflix: la lista dei nuovi arrivi

11 maggio: ROYALTEEN: LA PRINCIPESSA MARGRETHE | Drammatico/Romantico

12 maggio: THE MOTHER | Azione/Thriller

17 maggio: I NOSTRI SEGRETI | Thriller

26 maggio: BLOOD & GOLD | Commedia/Guerra

Serie Tv

2 maggio: IL SARTO | Stagione 1

4 maggio: LA REGINA CARLOTTA: UNA STORIA DI BRIDGERTON | Miniserie, SANCTUARY | Stagione 1

10 maggio: DANCE BROTHERS | Stagione 1

12 maggio: BLACK KNIGHT | Stagione 1

17 maggio: DOCTOR CHA | Stagione 1 | Episodi settimanali

18 maggio: XO, KITTY | Stagione 1

19 maggio: IN SILENZIO | Miniserie

25 maggio: FUBAR | Stagione 1

Contenuti non originali

1 maggio: MONSTER HUNTER

MIDWAY, IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE, BOSTON – CACCIA ALL’UOMO, LA PUNIZIONE, TOUJOURS SEULS, BATTLE OF THE YEAR – LA VITTORIA E’ IN BALLO, NO ESCAPE – COLPO DI STATO, ALBERTO TOMBA: VINCERE IN SALITA 5 maggio: THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA, QUEEN & SLIM

7 maggio: MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO, TROLLS WORLD TOUR

13 maggio: UN AMORE A 5 STELLE

Anime e Animazione

1 maggio: RAINBOW HIGH | Stagione 3

4 maggio: LARVA FAMILY | Stagione 1

5 maggio: BARBIE: MERMAID POWER

11 maggio: ULTRAMAN | Stagione 3

12 maggio: MULLIGAN | Stagione 1

Documentari & Comedy