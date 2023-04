TIM, offerta spaziale distrugge le promo di Vodafone

TIM è pronta a sconfiggere una volta per tutte Vodafone, ritenuta da sempre una delle migliori rivali di sempre, con una promozione che vuole assicurarsi l’accesso da parte di tantissimi consumatori sul territorio nazionale, riuscendo comunque a garantire un risparmio più unico che raro.

La promozione, che potete trovare ampiamente descritta nel nostro articolo, è da considerarsi disponibile solamente nei negozi fisici in Italia, con accessibilità limitata da parte di coloro che sceglieranno di abbandonare il proprio operatore, che sia comunque Iliad o uno qualsiasi dei tanti MVNO che potete trovare attualmente in rete.

TIM, nuovi sconti assurdi per ogni utente

TIM riserva ai consumatori italiani la possibilità di attivare la Power Supreme, una bellissima promozione che viene utilizzata da tutti per godere di ben 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione massima in 5G, ma anche per telefonare a chiunque si desideri, non mancano infatti minuti e SMS illimitati da poter spendere a piacimento sul territorio italiano.

Tutto questo ha un prezzo relativamente ridotto, infatti costa solamente 7,99 euro al mese, con versamento della corrispettiva quota tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. Gli utenti che lo desiderano, potranno anche decidere di pagare tramite il conto corrente bancario o la carta di credito, con piccolissime differenze nel bundle effettivamente fruibile in fase finale. L’attivazione, ad ogni modo, è sempre possibile solo ed esclusivamente nei negozi fisici in Italia.