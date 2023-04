Gli utenti in possesso di un device Google Pixel iscritti al programma Android Beta stanno lamentando varie problematiche per i propri device. A causare i bug è la nuova versione di prova del sistema del robottino.

In particolare, le segnalazioni si sono moltiplicate dopo l’installazione della QPR3 Beta 3 Update per Android 13. Questo aggiornamento è stato rilasciato da pochi giorni per tutti i device Pixel compatibili.

L’obiettivo delle beta è proprio quello di permettere ad una vasta gamma di utenti di testare le nuove funzionalità in arrivo sui device. Tuttavia, in questo caso, i bug sembrano essere superiori ai miglioramenti introdotti.

Fate attenzione alla release QPR3 Beta 3 di Android 13, l’ultima versione del sistema di Google potrebbe bloccare i device Pixel

Le segnalazioni sui forum online e su Reddit si stanno moltiplicando. Gli utenti lamentano diverse tipologie di disservizi con i propri device tra cui il crash della UI di sistema e lag elevato durante l’uso quotidiano. Si tratta di problemi che possono diventare estremamente fastidiosi per la user experience, soprattutto nel caso il device su cui è installato l’ultimo update Android sia il principale.

Altri utenti segnalano freeze multipli del device nell’arco di tutta la giornata, rendendo inutilizzabile il Pixel. Alcuni hanno rilevato problemi legati al display quando si attiva il servizio di streaming Peacock. Anche quando si prova ad inviare un feedback diretto a Google tramite il servizio dedicato, il Pixel si blocca e smette di funzionare.

I device scelti per testare l’ultima Beta e potenzialmente soggetti a questi bug sono:

Pixel 4a e 4a (5G),

Pixel 5,

Pixel 5a

Pixel 6 e 6 Pro,

Pixel 6a,

Pixel 7 e7 Pro.

Ricordiamo che eventuali bug e crash possono essere comuni soprattutto con le versioni Beta di un software come Android 13. Anzi, è meglio che eventuali problematiche emergano durante la fase di test piuttosto che dopo la release ufficiale.

In questo modo, gli ingegneri di Mountain View avranno tutto il tempo per risolvere i bug e rilasciare una versione stabile e completa del sistema operativo. Tuttavia, trattandosi della QPR3 Beta 3, gli utenti si aspettavano certamente una stabilità maggiore a questo stadio dello sviluppo. Google, come tutti gli OEM, consiglia di non eseguire l’aggiornamento Beta sui propri device principali propri per evitare questa tipologia di problemi.