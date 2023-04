Vivaldi 6.0 è la nuova versione del browser web pensata per garantire agli utenti la massima personalizzazione. Infatti, con l’update vengono introdotte nuove feature che andranno a cambiare radicalmente il modo di utilizzare lo browser.

La prima feature che sicuramente interesserà gli utenti sono le Custom Icons. Grazie a queste icone personalizzabili all’interno dei Temi è possibile creare un look unico per il browser e personalizzare l’interfaccia in ogni minimo dettaglio.

Inoltre, come seconda feature ecco arrivare i Workspaces. Questa funzionalità permette di gestire le tab in maniera più efficiente. Gli utenti potranno organizzare le schede aperte in varie categorie, raggruppandole a seconda dei diversi workspace. In questo modo, sarà possibile navigare più facilmente tra le schede, raggrupparle e dividerle a seconda delle esigenze, chiudendo quelle non utili e concentrandosi solo su quelle necessarie.

Vivaldi 6.0 permette agli utenti di personalizzare ogni aspetto del browser per massimizzare la produttività e l’efficienza in ogni condizione di utilizzo

Come dichiarato da Jon von Tetzchner, CEO di Vivaldi: “Noi realizziamo il browser, voi lo rendete la vostra casa. Vogliamo che Vivaldi diventi la vostra casa su Internet, così che possa riflettere la vostra personalità, le preferenze e i bisogni. Realizzare un browser con libertà e flessibilità assoluta è l’essenza di ciò che facciamo. La feature Workspaces e la nuova possibilità di personalizzare l’interfaccia consentirà agli utenti di usufruire di una browser experience unica e speciale“.

L’obiettivo di Vivaldi 6.0 è quello di permettere agli utenti la massima personalizzazione. In questo modo, creando un ambiente su misura, sarà possibile diventare più creativi, produttivi ed efficienti.

Le possibilità di personalizzazione, inoltre, includono anche le immagini di sfondo, la barra degli strumenti e tanto altro ancora. Le opzioni di personalizzazione sono presenti all’interno dei Temi e da questo menù è possibile effettuare tutti i cambiamenti.

Vivaldi 6.0 è già disponibile per tutti gli utenti PC e basterà recarsi sul sito ufficiale per scaricare la versione aggiornata del browser.