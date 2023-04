Molti utenti di Spotify in tutto il mondo hanno iniziato a lamentare il malfunzionamento del servizio di streaming musicale. In particolare, il disservizio era generalizzato e non sempre uguale per tutti gli utenti coinvolti.

Infatti, alcuni lamentavano di non riuscire ad accedere all’app, altri erano bloccati su schermate di caricamento infinite mentre altri ancora non riuscivano ad riprodurre i brani. A dare conferma del malfunzionamento è l’account Twitter ufficiale che notifica lo stato del servizio.

Il motivo del malfunzionamento non è chiaro, ma ha reso impossibile utilizzare l’app per tutto il pomeriggio su diversi device. Il servizio è stato del tutto irraggiungibile anche da device come Google Nest Hub o Nest Mini oltre che da PC e mobile. Questo ha confermato che si trattava di un problema all’intera infrastruttura.

Spotify è stato inutilizzabile per tutto il pomeriggio per alcuni utenti ma, per fortuna, il problema è stato totalmente risolto

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports! — Spotify Status (@SpotifyStatus) April 19, 2023

I disservizi non hanno riguardato solo gli utenti Italiani ma anche nel resto del mondo. Infatti, sono arrivate segnalazioni dagli utenti situati negli Stati Uniti oltre che in tutta Europa. Al momento, Spotify non ha confermato ulteriori dettagli sul bug che ha causato il down del servizio. Se non verranno condivise maggiori informazioni, non potremo sapere cosa è successo veramente.

Per fortuna, l’emergenza sembra rientrata e Spotify è tornata a funzionare correttamente dopo alcune ore. Come confermato dal supporto ufficiale, tutti i problemi sembrano essere stati risolti. Il servizio di streaming musicale è tornato totalmente operativo e non ci dovrebbero essere più interruzioni del servizio o malfunzionamenti dell’app.