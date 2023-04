Netflix ha ufficialmente svelato il suo programma di maggio 2023, che includerà una serie di film originali, nuovi programmi emozionanti e documentari educativi. Queen Charlotte, una serie di Bridgerton, e Fubar, con Arnold Schwarzenegger, sono tra le novità più attese. Tuttavia, con così tante nuove serie tra cui scegliere, scegliere cosa guardare può essere difficile. Per aiutare gli spettatori, abbiamo compilato un elenco di suggerimenti di Netflix per il mese di maggio 2023.

Il 2 maggio debutta il reality giapponese Love Village, che segue un gruppo di single nel tentativo di trovare l’amore in un incantevole rifugio di montagna. Il programma toccherà senza dubbio i cuori dei telespettatori che vedranno il viaggio emotivo degli ospiti, che dovranno abbassare le loro difese e rivelare il loro vero io.

Netflix, le sorprese di Maggio 2023

Il 2 maggio debutterà anche Il Sarto, un dramma turco su Peyami, un giovane e competente sarto che deve trasportare con discrezione il padre morente a Istanbul e prendersi cura di lui senza far sapere di averlo fatto. L’apparizione di Esvet, che è appena uscito da una relazione violenta, conferisce un’ulteriore dimensione di mistero alla narrazione.

A partire dal 4 maggio, il pubblico potrà vedere La regina Charlotte: Una storia di Bridgerton, che esamina l’ascesa al potere e alla notorietà del personaggio, nonché il modo in cui il suo matrimonio con Re Giorgio ha innescato una trasformazione culturale.

La docuserie Regina Cleopatra, prodotta da Jada Pinkett Smith, andrà in onda il 10 maggio. Il programma esamina la vita di Cleopatra, una delle donne più note e importanti della storia, che è stata ampiamente fraintesa e malvista da Hollywood.

Il 10 maggio andrà in onda anche Dance Brothers, che segue due fratelli che cercano di costruire un’attività di danza che dia loro sicurezza finanziaria e che permetta loro di perseguire il loro amore per la danza. Il programma analizza le difficoltà di far coincidere le ambizioni artistiche con i vincoli pratici, nonché l’amicizia tra i due fratelli.

Black Knight, una serie distopica ambientata in un futuro inquinato in cui insoliti corrieri sono la chiave per la sopravvivenza dell’umanità, debutterà il 12 maggio. La settima stagione di Queer Eye, che debutterà il 12 maggio, sarà caratterizzata dalla caratteristica miscela di audacia e lustrini dei Fab Five che migliorano le vite degli abitanti di New Orleans in cerca di un nuovo inizio.

Infine, maggio 2023 sembra essere un mese interessante per i clienti di Netflix, con un’ampia varietà di programmi e documentari tra cui scegliere. Ce n’è per tutti i gusti, sia che siate alla ricerca di storie d’amore, drammi, azione o umorismo. Accoccolatevi sul divano e preparatevi a un mese di intrattenimento degno di essere seguito.