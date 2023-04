Se stavate cercando una nuova offerta mobile per il vostro smartphone, bisogna ricordare che oggi termina ufficialmente la promozione che ne riguarda una in particolare. La EVO 150 di CoopVoce è giunta al capolinea, almeno per quanto riguarda il suo prezzo promozionale.

Avrete ancora queste ore finali di tempo del 19 aprile per portarla a casa, assicurandovi un prezzo di favore per sempre. In basso ci sono tutte le informazioni.

CoopVoce e la sua promo migliore che resiste ancora per oggi: la EVO 150 presenta i migliori contenuti per 7,90€

Dopo aver ricordato a tutti coloro che magari erano già in procinto di sottoscriverla che l’offerta sta per scadere, è bene ricordare anche i suoi contenuti.

La EVO 150 di CoopVoce è ciò che serve per non avere pensieri dal punto di vista della propria promozione mobile. Lo smartphone risulterà pieno sotto tutti i punti di vista, così come il portafoglio che non sarà costretto ad un esborso oltre la norma.

All’interno di questa clamorosa offerta ricordiamo che ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori e 1000 messaggi da inviare a tutti. Il punto forte però riguarda proprio la connessione web che è disponibile con 150 giga di cui poter usufruire con rete 4G. Il prezzo è di 7,90 € al mese per sempre per chi riesce a sottoscriverla entro le 24 di questa giornata.

Da ricordare che sarà possibile ricaricarsi automaticamente solo facendo la spesa, non ci saranno vincoli e costi extra e che si navigherà alla velocità massima. Attivando inoltre la promo entro questa giornata, il primo mese sarà gratuito così come l’attivazione.