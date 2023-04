CoopVoce, le promo EVO accolgono la nuova 150 a 7€ al mese

Tra tutti i gestori virtuali, a ritagliarsi uno spazio di favore tra gli utenti che amano cambiare, ce n’è uno solo: questo è CoopVoce. Le sue offerte mobili hanno sempre messo in mostra alcune caratteristiche che il pubblico ritiene fondamentali, soprattutto da qualche anno a questa parte. Tempo fa tutti prediligevano la qualità della rete, ma oggi, visto che è più o meno uguale per tutti, le priorità sono cambiate.

Tutti gli utenti che stanno cercando di cambiare provider infatti vogliono tanti contenuti ma soprattutto un prezzo vantaggioso che sia fisso nel tempo. È questo il caso dell’ultima offerta, quella che in TV è diventata la più famosa grazie alle tante pubblicità su cui il provider virtuale ha investito. Compito del cantante Aka7even è quello di “cantare” la convenienza della EVO 150, nuova promo della celebre gamma. In basso tutte le informazioni per carpire le caratteristiche fondamentali di questa proposta esclusiva.

CoopVoce non si fa superare: la EVO 150 è disponibile sul sito con un prezzo mensile di soli 7,90€ per sempre

Passando a CoopVoce gli utenti potranno scoprire questa nuova promozione, la quale costa solo 7,90€ al mese per sempre. Ma cosa c’è al suo interno? Gli utenti troveranno minuti senza limiti per le telefonate, 1000 messaggi verso tutti e 150 giga per navigare in internet in rete 4G.

Avete tempo ancora per poco meno di due giorni, per cui il nostro consiglio è quello di affrettarvi nella scelta. Riuscendo a stare in queste tempistiche, riuscirete anche a ottenere l’attivazione gratuita, così come il primo mese di promo.