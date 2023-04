Twitter e Dogecoin vanno a creare un binomio sicuramente inatteso fino a poco tempo fa, ma che dimostra ancora una volta quanto il genio e la “pazzia” di Elon Musk, recente proprietario di Twitter, vada ben oltre la più comune comprensione.

Proprio in questi giorni il social network dell’uccellino blu ha cambiato il proprio logo, sostituendo il già citato piccolo animale, con il cane Shiba Inu, simbolo del Dogecoin, una delle più famose criptovalute attualmente presenti nel mondo. E’ facile comprendere che dopo un cambio così radicale, le azioni del Dogecoin siano letteralmente schizzate alle stelle.

Twitter e Dogecoin, ecco cosa sta succedendo

Elon Musk ha un rapporto preciso con il Dogecoin, basti pensare alla causa multimiliardaria che lo sta coinvolgendo, anche se ha sempre sostenuto essere una “criptovaluta legittima, con una capitalizzazione costante di 10 miliardi di dollari”. Secondo quanto riportato dagli stessi avvocati del proprietario di Twitter, i tweet pubblicati nel corso del tempo non sono mai stati un tentativo di influenzare il mercato, ma la semplice libertà d’espressione e di pensiero del soggetto in oggetto.

Ciò che non cambia è comunque l’influenza che un personaggio di spicco come Musk, possa indurre sul mercato e sulla valutazione della criptovaluta, non sappiamo se la sostituzione del logo sia temporanea, o comunque verrà ripristinato il tutto in tempi brevi. L’unica cosa di cui siamo certi è che le azioni del Dogecoin hanno spiccato un salto non indifferente.