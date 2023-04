Elon Musk è rimasto fedele alla sua parola. Mentre l’orologio segnava mezzogiorno di venerdì, il CEO ha rivelato parti dell’algoritmo proprietario di Twitter.

L’algoritmo, che è fondamentalmente la formula che decide quali tweet un utente vede sulla propria timeline, è una risorsa preziosa: molte società Internet trattano gli algoritmi come qualcosa di simile ai segreti di stato. Musk ha inquadrato la sua decisione di rendere l’algoritmo di Twitter open source come uno sforzo per migliorarlo, arruolando l’aiuto di volontari e come un atto di trasparenza radicale: se sospettavi che Twitter stesse “oscurando” certe persone, la cospirazione è stata finalmente smascherata.

Sviluppatori, giornalisti e curiosi si sono precipitati sul sito di GitHub per dare un’occhiata all’algoritmo, nel tentativo di accertare la mossa di Musk.

Uno specchio per le allodole?

Molte persone si sono rapidamente fissate su parti controverse dell’algoritmo, come “author_is_republican”. Ma come hanno notato diversi osservatori, il codice caricato non indica in che modo l’azienda lo sta utilizzando e tralascia parti vitali di informazioni che dipingerebbero l’intero quadro. Anche le persone con competenze tecniche in buona fede hanno affermato che la mancanza del contesto necessario ha reso impossibile dare un senso all’algoritmo pubblicato, figuriamoci provare a dare un contributo effettivo al codice open source.

Un ex dirigente di Twitter ha dichiarato a Fortune che il servizio di social media utilizza i dati di un utente, oltre a un algoritmo, per scegliere il miglior set di tweet da mostrare loro. “Vedere l’uno senza l’altro non racconta tutta la storia“.

“Per rendere open source l’algoritmo è necessario rendere open source il set di formazione, cosa impossibile per Twitter“, ha affermato l’ex dirigente di Twitter, aggiungendo che è possibile rendere open source qualsiasi cosa, ma non è efficace senza quell’elemento essenziale. “Ogni tentativo di aprire l’algoritmo senza i dati è completamente inutile“.