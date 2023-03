Whatsapp, la piattaforma somiglia sempre di più a Telegram

Il popolare servizio di messaggistica Whatsapp deve parte del suo successo alle numerose opzioni di comunicazione offerte agli utenti, tra cui messaggi di testo, foto, video e chiamate. A questi però presto si aggiungeranno anche i video messaggi, consentendo di registrare e inviare brevi video ai contatti.

WhatsApp: in arrivo video messaggi, scoperta la funzione in versione beta per iPhone

Questa novità non è stata annunciata da Meta, ma è stata scoperta in una versione beta dell’app per iPhone. La prima schermata che mostra il funzionamento dei video messaggi su WhatsApp, condividendo un’immagine che illustra la funzione.

I video messaggi funzioneranno in modo simile alle note vocali, ormai utilizzate da anni. Gli utenti potranno premere e tenere premuto un pulsante dedicato per registrare un video della durata massima di 60 secondi. Una volta inviato, il video messaggio circolare verrà mostrato all’interno della chat con riproduzione automatica (un po’ come Telegram).

Come tutte le comunicazioni su WhatsApp, anche i video messaggi saranno protetti con crittografia end-to-end, garantendo la massima sicurezza durante la trasmissione. Ciò significa che nessuno potrà accedere al contenuto dei video messaggi, nemmeno gli hacker, le aziende che gestiscono i server o Meta stessa. I video messaggi non potranno essere salvati sullo smartphone né inoltrati, ma l’app consentirà di scattare screenshot delle schermate. Questa funzione sarà utile in situazioni in cui un breve video è più pratico e veloce rispetto a messaggi di testo o note vocali, ad esempio per mostrare il funzionamento di un dispositivo o condividere un recente acquisto.

È interessante notare che la funzione di invio dei video messaggi è ancora disabilitata nella versione beta, il che suggerisce che WhatsApp sta ancora lavorando su di essa e potrebbe non essere rilasciata a breve.