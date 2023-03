Gli sviluppatori dell’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero al lavoro su una grande implementazione per la piattaforma.

Stiamo parlando di una nuova funzionalità dedicata alla versione dell’applicazione per dispositivi Android. In particolare, nella versione beta 2.23.7.12. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp al lavoro su una nuova funzionalità

Secondo voci, all’intestazione della chat verrà aggiunta una nuova icona a forma d’onda che consentirà agli utenti di avviare proprio la chat audio. Le notizie hanno anche parlato di un pulsante rosso che servirà a terminare le chiamate in corso e, tra l’altro, sembra esserci uno spazio aggiuntivo disponibile. A riguardo, si ipotizza che questo spazio potrebbe essere riservato alla visualizzazione delle forme d’onda audio durante la navigazione tra le varie chat.

Questa funzionalità, di cui ancora non si conoscono tutti i dettagli, è in fase di sviluppo: quindi, si presume che verrà rilasciata agli utenti attraverso un futuro update. Nel frattempo, recentemente si è aggiornato WhatsApp per Windows. Diverse le novità contenute nell’ultima versione, a partire dalla velocità del software, che dovrebbe rispondere più rapidamente agli utenti.

Inoltre, da adesso in poi i clienti potranno effettuare videochiamate oppure chiamate solo audio con un massimo, rispettivamente, di 8 persone e 32 persone. Infine, per la versione beta Android ed iOS, si sta lavorando sull’inaugurazione della chat ufficiale di WhatsApp: qui sarà possibile ricevere informazioni sugli ultimi aggiornamenti e sulle funzionalità della nota app di messaggistica.