Il mondo digitale offre numerosi vantaggi per la produttività, come la possibilità di firmare e inviare documenti con un semplice tocco, o di avere sempre a portata di mano eBook, note e documenti senza dover riempire scaffali. Tuttavia, c’è chi preferirebbe un’esperienza più simile alla carta, soprattutto in alcuni contesti. Ecco perché il tablet reMarkable 2 può essere una soluzione ideale, con il suo design ibrido tra il mondo digitale e quello cartaceo. Al prezzo di 349 euro, il dispositivo offre un’esperienza di scrittura naturale e la possibilità di leggere in modo confortevole, con la garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 100 giorni. E per un’esperienza ancora più completa, il Premium Bundle, attualmente in offerta a 537 euro, include il pennino Marker Plus e la custodia Book Folio.

ll reMarkable 2, la seconda versione del tablet dell’azienda norvegese omonima, è un dispositivo che si distingue per la sua capacità di dimostrare di essere una soluzione specializzata in grado di sopravvivere a smartphone, tablet normali, lettori eInk e personal computer.

Cos’è e come funziona la tecnologia e-ink

La tecnologia e-Ink (acronimo di “electronic ink”) è una tecnologia utilizzata per visualizzare testo e immagini su dispositivi come e-reader, tablet e display per l’utilizzo in esterni. Si basa su piccole particelle di inchiostro elettronico sospese in un liquido che vengono spostate all’interno di microcamere per creare le immagini visualizzate sullo schermo.

Il funzionamento di e-Ink si basa sull’utilizzo di una serie di elettrodi presenti nelle microcamere contenenti le particelle d’inchiostro. Quando un elettrodo viene carico negativamente, le particelle si spostano verso di esso, creando così l’immagine. La particella di inchiostro si orienta in un modo o nell’altro, mostrando il bianco o il nero.

La tecnologia e-Ink è particolarmente adatta per la visualizzazione di testi perché offre un’esperienza di lettura simile a quella di un libro tradizionale, con un’alta risoluzione, neri profondi e basso consumo di energia. Inoltre, essa permette al display di mantenere l’immagine visualizzata anche senza alimentazione, con un consumo di energia solo per cambiare la pagina.

Inoltre l’E-Ink utilizza poca energia perchè la pagina visualizzata non necessita alimentazione una volta creata, permette di vedere i testi anche sotto la luce diretta del sole, e la sua visualizzazione è simile a quella di un libro cartaceo.

Design e Caratteristiche Tecniche

Il reMarkable 2 è un tablet unico nel suo genere, progettato per fornire un’esperienza di scrittura e disegno simile a quella su carta, con un display da 10,3 pollici utilizzando la tecnologia eInk “Carta“. Con uno spessore di solo 0,43 centimetri e un peso di 390 grammi, il dispositivo è progettato per essere comodo da trasportare e utilizzare ovunque tu vada. La scocca in alluminio ospita un potente processore Arm A9 dual core, 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione non espandibile (si può usare il cloud come Dropbox). La batteria da 3000 mAh offre un’autonomia di lunga durata, mentre le connessioni USB-C, WiFi e Bluetooth permettono di collegare il dispositivo ad altri dispositivi e accedere ai contenuti senza fili.

Il dispositivo è stato progettato per essere un dispositivo semplice ed essenziale, senza alcun sistema audio, fotocamera o retroilluminazione e senza applicazioni preinstallate. Il sistema operativo è gestito dal produttore e non include servizi di terze parti. Tuttavia, sono disponibili app per Android, iOS/iPadOS, Mac e Windows che consentono la sincronizzazione dei documenti e di utilizzare tutte le funzionalità del dispositivo. Tuttavia, alcune funzioni chiave del dispositivo sono disponibili solo a pagamento.

Funzionalità

Il reMarkable è più che un semplice taccuino costoso, è un dispositivo avanzato progettato per l’uso quotidiano. All’apertura di un nuovo foglio, l’utilizzatore può scegliere tra diversi tipi di layout, come quello completamente bianco, a righe o a quadretti. A sinistra, ci sono opzioni per selezionare il tipo di penna, la dimensione del tratto, il tipo di gomma da cancellare, uno strumento di selezione e due tasti per annullare o ripetere le azioni recenti. Le penne disponibili variano da quella per calligrafia, matita, penna a sfera, evidenziatore, e altro ancora, offrendo agli utenti una vasta gamma di opzioni per soddisfare le loro esigenze di scrittura e disegno.

Uno degli aspetti più sorprendenti del reMarkable 2 è la sua esperienza d’uso. A differenza della scrittura su un tablet con un pennino, dove ci vuole un po’ di pratica per trovare il giusto equilibrio tra pressione e velocità del tratto, su reMarkable la scrittura si avvicina molto all’esperienza su carta. La sensazione può variare leggermente a seconda del tipo di penna selezionata.

Il dispositivo utilizza una tecnologia avanzata di input che rende possibile riconoscere la pressione e l’inclinazione del pennino, per permettere di ottenere risultati molto simili a quelli ottenuti con la scrittura su carta. La velocità di risposta del tablet è molto alta, il che significa che non ci sono ritardi significativi tra il movimento del pennino e la comparsa del tratto sullo schermo. Inoltre, gli sviluppatori hanno curato nei minimi dettagli l’interfaccia degli strumenti, per rendere il passaggio dalla carta al reMarkable il più naturale e confortevole possibile. Inoltre, l’interfaccia di selezione degli strumenti, non essendo immediatamente visibile e richiedendo una interazione da parte dell’utente, può causare alcuni ritardi.

Il reMarkable 2 offre una serie di funzioni avanzate per gestire il testo e le immagini scritti a mano. Lo strumento “cancellino” è particolarmente utile per la gestione dei singoli tratti, consentendo di eliminare selezioni specifiche o addirittura interi contenuti su una pagina. Anche se il pennino “Plus” dispone di una gomma nella parte superiore, lo strumento di cancellazione di selezioni consente una maggiore flessibilità e precisione.

Una delle funzioni più interessanti è la possibilità di lavorare su più livelli, proprio come si farebbe con un programma di fotoritocco. Ciò consente di effettuare modifiche o apportare note senza rischiare di modificare o cancellare il contenuto originale. Inoltre, è possibile utilizzare la funzione di riconoscimento del testo, che funziona abbastanza bene con una scrittura a mano leggibile. Inoltre, gli utenti possono effettuare lo zoom sulla pagina o selezionare porzioni di testo e spostarle come desiderano.

Il device consente di organizzare i documenti in cartelle e taccuini, oltre che visualizzare PDF e eBook. Tuttavia, è importante tenere presente che la capacità di archiviazione è limitata a 8 GB, quindi non consente di memorizzare un’enorme quantità di libri.

Uno dei difetti principali del reMarkable è la necessità, a volte, di un refresh della pagina, che fa “sfarfallare” lo schermo diventando completamente nero per un breve periodo di tempo. Tuttavia, questo è un comportamento comune delle tecnologie E-Ink e non è un vero difetto. Inoltre, la reattività del dispositivo potrebbe non essere paragonabile a quella di un tablet come iPad, ma non influenza l’uso quotidiano.

La durata della batteria del reMarkable è di circa due settimane e quella del pennino è praticamente illimitata poiché si ricarica automaticamente ogni volta che viene riposto sul tablet. Inoltre, le funzioni di condivisione, come la possibilità di inviare documenti via email direttamente dal tablet o tramite le companion app disponibili per PC, Mac e smartphone, rendono il dispositivo ancora più flessibile. I documenti creati su reMarkable vengono automaticamente sincronizzati con uno spazio cloud gestito dall’azienda, rendendo possibile accedervi da qualsiasi dispositivo una volta connessi a internet.

Il reMarkable 2 è venduto come un unico dispositivo con una capacità di archiviazione di 8 GB che non può essere espansa. All’interno della confezione, tuttavia, non sono incluse la penna e la cover, che devono essere acquistate separatamente. Inoltre ci sono anche due modelli di cover, in tessuto sintetico o in pelle, a disposizione.

Questo significa che il prezzo, che è di 349 euro, diventa più alto se si acquistano anche la penna e la cover. Inoltre, i prezzi possono variare a seconda delle scelte dei clienti, se si opta per una penna base o avanzata o per una custodia in tessuto sintetico o in pelle. E’ importante tenere a mente che alcune delle funzioni più importanti del reMarkable, come la sincronizzazione infinita e il riconoscimento della scrittura sono disponibili solo con un abbonamento. L’abbonamento Connect è gratuito per il primo anno con l’acquisto e la registrazione del dispositivo, ma dopo diventa a pagamento al costo di 7.99 euro al mese.

Con l’opzione gratuita “base per sempre“, gli utenti possono prendere appunti, organizzarli, scrivere utilizzando diversi strumenti e modelli, annotare i PDF, fare schizzi e leggere senza essere distratti. Tuttavia, la funzionalità di sincronizzazione è limitata in questa opzione gratuita. Gli appunti saranno archiviati solo localmente sulla tavoletta, e se non vengono aperti per 50 giorni, non saranno più sincronizzati o aggiornati su altri dispositivi. Anche l’integrazione con servizi cloud esterni come Google Drive, Dropbox o Microsoft OneDrive non è possibile, solo la sincronizzazione con 5 “canali” di servizi cloud è supportato, che consente di importare i file direttamente dai servizi cloud all’interno della reMarkable. Inoltre, si devono fare delle conversioni poiché il tablet accetta solo file PDF, JPG, PNG ed EPUB.

Riconoscimento del testo

Abbiamo avuto l’opportunità di testare sia la versione di base che quella con il riconoscimento del testo di reMarkable, e abbiamo notato che, nonostante il sistema di scrittura possa essere un po’ brutto, il riconoscimento del testo in italiano funziona molto bene, e in generale il sistema sarebbe molto promettente se non fosse per un piccolo inconveniente.

Una volta riconosciuto il testo, questo viene esportato utilizzando un sistema decisamente complesso. Si seleziona il testo, si crea un documento e poi viene inviato via email direttamente all’indirizzo del proprietario. Questo sistema, sebbene pensato per risolvere alcuni problemi, risulta essere eccessivamente laborioso. A parte questa funzione di riconoscimento del testo, l’esperienza dal punto di vista dell’interfaccia utente con la versione base gratuita o quella a pagamento è praticamente identica, con pro e contro a seconda dei punti di vista.

Conclusioni

Il reMarkable 2 è un dispositivo ideale per coloro che leggono e prendono appunti molto spesso e vogliono farlo senza distrazioni. Con la sua interfaccia semplice e coerente, è facile da usare anche per coloro che non sono esperti di tecnologia e preferiscono scrivere su carta. La qualità della scrittura e del disegno (o bozzetto) è eccellente grazie al pennino comodo e reattivo e alla superficie del dispositivo. La penna del dispositivo si consuma facilmente se si scrive troppo, quindi è necessario prestare attenzione all’usura. Il reMarkable 2 è un’ottima scelta per studenti, ricercatori e docenti che cercano un modo semplice e conveniente per gestire i loro PDF e appunti, ma potrebbe non essere la soluzione ideale per chi ha esigenze più ampie. Abbiamo testato anche Onyx Boox Note Air e dobbiamo dire che il reMarkable 2 ha delle caratteristiche migliori oltre a non avere problemi di software riscontati nell’Onyx Boox Note Air.

Galleria Remarkable 2

Video Remarkable 2