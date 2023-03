Tra le sue proposte, l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo anche alcune offerte dedicate agli utenti Under 14 e Under 18. Si tratta in particolare delle offerte appartenenti alla gamma WindTre Junior. Queste ultime sono da poco disponibili anche presso i negozi fisici autorizzati. Tuttavia, sono presenti alcuni costi.

WindTre Junior, nuove offerte disponibili nei negozi ma con costo di attivazione

Tra le nuove proposte del noto operatore telefonico arancione, ci sono anche alcune offerte particolari. Come già accennato in apertura, l’operatore sta proponendo anche due nuove offerte rivolte a tutti i clienti under 14 e under 18. Queste offerte sono ora disponibili presso alcuni negozi fisici autorizzati.

Tuttavia, per queste due offerte della gamma WindTre Junior sono previsti dei costi di attivazione. Nello specifico, gli utenti potranno pagare 9,99 euro al momento dell’attivazione delle offerte e poi 1,67 euro al mese per 24 mesi. Nel complesso, quindi, gli utenti dovranno pagare un costo di attivazione totale di 49,99 euro.

La prima offerta è WindTre Junior Easy Pay. Questa include ogni mese 60 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri Windtre e 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo è di 6,99 euro al mese. La seconda offerta è WindTre Junior+ Easy Pay. In questo caso, sono inclusi fino a 100 GB di traffico dati anche con connettività 5G, minuti di chiamate illimitati verso i numeri WindTre e 200 minuti di chiamate verso tutti i numeri. Il costo mensile da pagare è però di 9,99 euro.