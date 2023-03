Tra i vari operatori telefonici italiani, l’operatore arancione WindTre propone anche alcune offerte mobile dedicate agli utenti stranieri. In particolare, l’offerta WindTre Country China Box è rivolta a tutti i clienti di nazionalità cinese. In questi ultimi giorni, l’operatore ha deciso di proporla con una quantità maggiore di traffico dati per navigare pari a ben 100 GB.

WindTre Country China Box, la nuova offerta ora disponibile con 100 GB

WindTre Country China Box è una delle offerte di rete mobile riservata a tutti i clienti dell’operatore di nazionalità cinese. Fino a qualche tempo fa, l’offerta in questione proponeva ai propri utenti 88 GB di traffico dati per navigare. Tuttavia, come già accennato in apertura, l’operatore ha da poco deciso di proporla con un maggiore quantitativo di traffico dati.

In questo caso, gli utenti che decideranno decideranno attivare l’offerta avranno a disposizione ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, l’offerta continua comunque ad offrire anche 888 minuti di chiamate verso la Cina e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Ricordiamo comunque che per il mese di marzo, l’operatore telefonico arancione sia ancora proponendo diverse offerte di rete mobile dedicate alla portabilità. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta mobile denominata WindTre GO 50 Star+ Digital. Questa offerta, in particolare, include ogni mese 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 7,99 euro al mese. È poi disponibile anche l’offerta WindTre GO 150 Flash+ Digital Easy Pay che arriva ad offrire fino a 150 GB di traffico dati per navigare.