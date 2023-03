PlayStation 1, se l'hai buttata hai fatto l'errore più grande della tua vita

Se ti consideri un vero appassionato di PlayStation, è impossibile non aver mai provato l’entusiasmo di giocare con la leggendaria PS1. Questa console, prodotta da Sony Computer Entertainment, ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi. La maggior parte degli appassionati di oggi deve la propria passione ad essa, grazie all’eccezionale lavoro degli sviluppatori dell’epoca. Ma quanto costa oggi una PlayStation 1? Considerando l’inflazione e l’aumento dei costi delle materie prime, il prezzo sarebbe decisamente superiore rispetto al lancio nel 1994.

PlayStation 1: è arrivato il momento di ripescare le vecchie console

Se hai ancora conservato una vecchia PS1 in ottime condizioni, magari in un armadio o in soffitta, potresti essere interessato a sapere che siti come Ebuyer, noto rivenditore indipendente del Regno Unito, hanno condotto ricerche sul valore attuale e ipotetico di dispositivi iconici del passato, tra cui la PlayStation 1. In particolare, una versione speciale della console è stata venduta per oltre 9.000 dollari. Nonostante l’enorme progresso tecnologico da allora, alcuni prodotti vintage possono valere una fortuna. Molti di questi dispositivi, se confrontati con le loro controparti moderne, potrebbero sembrare ormai obsoleti, ma all’epoca erano all’avanguardia e avevano un prezzo considerevole.

La PS1, ad esempio, è stata lanciata da Sony come una “console per adulti” per competere con il rivale storico Nintendo negli anni ’90. Nel 1995, quando fu lanciata nel Regno Unito, aveva un prezzo di 299 dollari; oggi, tenendo conto dell’inflazione, il suo valore sarebbe di circa 783 dollari, ben superiore al prezzo di lancio della PS5, che è di 499 dollari. Come menzionato in precedenza, alcuni collezionisti hanno pagato oltre 9.000 dollari per la PlayStation 1 Ten Million Edition, prodotta per celebrare le 10 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Di questa rara versione, sono state prodotte solo 100 copie, rendendola difficile da trovare.

Comunque, oggi è possibile acquistare una vecchia PlayStation su diversi siti di e-commerce come eBay, con prezzi variabili a seconda delle condizioni e degli accessori aggiuntivi. I prezzi generalmente oscillano tra 40 e 60 euro per una console funzionante e in ottime condizioni, mentre il prezzo può aumentare se è inclusa la scatola originale integra e tutti gli accessori correlati.