Telefoni e smartphone RARISSIMI che valgono migliaia di euro

Tanti smartphone e telefoni cellulari del passato, possono valere oggi molto più di quanto valevano tempo all’interno degli esercizi commerciali. Il merito sta proprio nella leggenda che sono stati in grado di incarnare col tempo, come alcuni dispositivi che effettivamente non usciranno mai dal cuore di alcuni utenti. Controllare nel vostro cassetto quindi potrebbe essere una pratica molto utile dal momento che potreste trovare una piccola fortuna da possedere o magari rivendere per monetizzare.

Telefoni e smartphone che oggi possono valere molto di più rispetto a un tempo, sono considerati rari per svariati motivi

Secondo quanto riportato, ci sarebbe un telefono che di certo non stupisce per la sua storia e sicuramente anche per le sue “giusta”. Stiamo parlando del primo dispositivo della lista, ovvero il famosissimo Nokia 3310, il quale è stato conosciuto da tutti durante i primi anni del boom dei telefoni cellulari. Dalla sua parte c’è sicuramente il design estremamente compatto ma soprattutto la grande resistenza che è riuscita a creare un vero mito nel mondo della telefonia. Diverse immagini in rete celebrano infatti questa facoltà di resistere a qualsiasi urto. Il prezzo attualmente dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 € se tenuto in uno stato di conservazione ottimale.

A seguire ecco che arriva un altro dispositivo di Nokia, quel famosissimo Mobira Senator che stupì ancor prima del 3310 per le sue grandi dimensioni. Queste sono infatti di gran lunga superiori rispetto alla norma dei telefoni cellulari, cosa che dunque lo rende davvero difficile da trovare in giro. Il suo valore al momento si aggira intorno ai 1000 € se conservato in ottimo stato.

Ovviamente alla fine del discorso ecco una variante molto più recente di telefono, uno dei primi smartphone. Stiamo parlando dell’iPhone, quello presentato da Steve Jobs che oggi potrebbe valere oltre i 1000 € se tenuto in buono stato. Se ne avete uno nel vostro cassetto, potreste essere felici.