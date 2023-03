L’imminente uscita di John Wick 4 ha nuovamente acceso i riflettori su Keanu Reeves, uno degli attori più amati di Hollywood. Il suo fascino e i suoi modi di fare sono noti al grandi pubblico così come i suoi grandi film.

Infatti, l’attore ha partecipato a saghe molto importanti per la storia della cinematografia moderna. Questo ha permesso di consacrarlo come uno dei principali attori action attualmente attivi.

Grazie a JustWatch possiamo scoprire quali sono i film di Keanu Reeves che gli spettatori preferiscono in assoluto. Le pellicole sono tutte action e permettono di inquadrare la carriera dell’attore, dagli albori fino ad oggi.

Scopriamo quali sono i 10 film migliori della carriera di Keanu Reeves grazie all’indice di gradimento degli appassionati, in attesa di poter vedere John Wick 4

Tenendo conto dell’indice di gradimento e di altri fattori, la TOP 10 dei migliori film di Keanu Reeves è così composta:

The Matrix John Wick John Wick: Capitolo 2 John Wick: Capitolo 3 – Parabellum The Matrix Reloaded The Matrix Revolution Constantine Speed Point Break The Matrix Resurrection

Emerge chiaramente come le due saghe che di fatto si basano su Keanu Reeves siano proprio quella di Matrix e John Wick. Tuttavia, gli utenti hanno apprezzato anche perle del calibro di Constantine e Speed che presentano una tipologia di trama e azione molto diversa.

Ricordiamo che l’attore canadese è nato il 2 settembre 1964 a Beirut, in Libano. Ha iniziato la sua carriera nel 1984 con il film Youngblood, ma è diventato famoso nel 1989 grazie alla sua interpretazione del personaggio di Ted nella commedia Bill & Ted’s Excellent Adventure.

La consacrazione per il grande pubblico è avvenuta nel 1999 con The Matrix in cui interpreta il ruolo di Neo. Da allora, la sua carriera si è estesa su oltre tre decenni, ed è stato uno degli attori più apprezzati e popolari di Hollywood.