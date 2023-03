Streaming, guardate questi film e serie TV e non ve ne pentirete assolutamente

Nella classifica dei migliori film, il primo posto spetta a Bullet Train, diretto da David Leitch, tratto dal romanzo di Kōtarō Isaka intitolato I sette killer dello Shinkansen. La trama vede il personaggio interpretato da Brad Pitt impegnato in una lotta per la sopravvivenza a bordo di un treno insieme ad altri assassini.

La classifica TOP 10 delle serie TV è ancora una volta guidata da The Last of Us, la serie basata sull’omonimo videogioco che trasporta gli spettatori in un mondo post-apocalittico popolato da creature spaventose. La storia segue Joel Miller (Pedro Pascal) e Ellie Williams (Bella Ramsey) nel loro viaggio attraverso il paese alla ricerca di una cura per la malattia che ha decimato l’umanità.