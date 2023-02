Uno dei film più attesi forse di tutto l’anno è senza alcun dubbio John Wick 4, il capitolo in arrivo della saga infatti si sta facendo attendere da molti anni però il 23 Marzo arriverà ufficialmente nelle sale portandosi dietro una pesantissima eredità ed anche il compito di ravvivare una saga che nell’ultimo film aveva perso un po’ di smalto a causa di un evidente spostamento verso un genere action puro, snaturando l’anima del film.

Nelle scorse ore Lionsgate ha deciso di rilasciare il trailer finale del film per mostrare al pubblico cosa lo attendere il 23 Marzo, vediamo cosa emerge da queste prime immagini.

Il trailer finale

Il trailer ovviamente ci mostra la saga che riparte esattamente dal punto in cui ci si era lasciati, con John pronto a dichiarare guerra alla gran tavola e che si ritrova tutto il suo ex mondo alle spalle pronto a freddarlo alla prima mossa sbagliata o calo di attenzione.

Per il resto le immagini sembrano mostrare il classico John Wick che conosciamo, azione, sparatorie, adrenalina, colpi di ogni tipo, tutto mescolato in un cocktail ad alta precisione fatta per dare l’idea di una corsa senza freno e da togliere il fiato, a John come a noi.

Non rimane dunque che attendere, il quarto dovrebbe essere anche il capitolo conclusivo che porrà la parola fine alla guerra tra John Wick e il modo della Gran Tavola, il 23 Marzo scopriremo l’epilogo della saga che sicuramente vedrà un e un solo vincitore scritto nel finale, probabilmente con una matita.