NVIDIA sta lavorando al debutto delle nuove GPU appartenenti alla famiglia RTX 40

NVIDIA è un produttore leader di schede grafiche di fascia alta, utilizzate principalmente sui dispositivi che necessitano di elevate prestazioni. Queste GPU, quindi, possono essere trovate nei device di gamer, professionisti creativi e ricercatori.

Le schede grafiche di fascia alta sono progettate per offrire prestazioni grafiche eccezionali, consentendo agli utenti di godere di esperienze di gioco immersive. Tuttavia, sono fondamentali anche nell’elaborazione video per renderizzare grafica e video ad alta risoluzione. Trovano applicazione anche nel campo dell’Intelligenza Artificiale per accelerare calcoli complessi.

Emerge chiaramente che le GPU NVIDIA appartenetti alla serie 40 sono la schede video più recenti e prestazionali lanciate dal brand nel 202. Secondo le ultime indiscrezioni, la famiglia sta per allargarsi, arrivando ad includere anche le versioni più economiche.

Performance migliorate e prezzi più contenuti, emergono tantissime novità sulle nuove schede NVIDIA RTX 40 in arrivo nei prossimi giorni

Stando a quanto emerso fino ad ora, NVIDIA svelerà la RTX 4070 il 12 aprile, con il lancio previsto per il giorno successivo. Recentemente sono emerse immagini delle presunte schede Founders Edition RTX 4060/Ti, condivise dall’utente KittyYYuko su Twitter. Sebbene la GPU abbia l’etichetta “RTX 4060” sul fronte, il leaker suggerisce che potrebbe in realtà essere un RTX 4060 Ti.

Il design generale sarà simile alle schede Founders Edition RTX 4090 e RTX 4080, ma la GPU RTX 4060/Ti sembra essere più piccola. Questo è un vantaggio per tutti coloro che non possiedono un PC con abbastanza spazio per ospitare una di queste GPU veramente molto grandi.

Al momento non è possibile parlare di prestazioni, ma le indiscrezioni suggeriscono che le GPU RTX 4060 e l’RTX 4060 Ti offriranno prestazioni migliorate rispetto all’RTX 3060/Ti. A questo si aggiungere un consumo di energia inferiore rispetto alla generazione precedente.