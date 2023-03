Resident Evil 4 Remake, la demo nasconde un easter egg incredibile

Il lancio della demo di Resident Evil 4 Remake ha certamente regalato un sorriso a tutti gli appassionati della saga. In attesa dell’uscita ufficiale prevista per il 24 marzo, i giocatori possono impersonare Leon S. Kennedy in una missione del gioco.

I fan hanno iniziato a perlustrare ogni centimetro della piccola porzione di storia giocabile nella demo e alcuni easter egg hanno iniziato a palesarsi. In particolare, alcuni giocatori hanno scoperto come ottenere l’arma più potente della demo.

Ma non è tutto, Resident Evil 4 Remake nasconde anche una sorpresa terrificante. Alcuni utenti hanno segnalato che casualmente, la demo propone di giocare ad una difficoltà estrema. Questa modalità è denominata Mad Chainsaw Mode e l’utente deve dare il proprio consenso prima che la partita si avvii.

La demo della versione Remake di Resident Evil 4 nasconde una modalità di gioco estrema e terribilmente difficile da completare

Una volta avviata la partita con la Mad Chainsaw Mode attiva, il gameplay diventa estremamente difficile. I nemici, anche quelli solitamente più deboli, diventano molto più forti e resistenti del normale. Il livello di sfida diventa esagerato e mette a dura prova anche i giocatori più esperti.

Al momento, la modalità estrema appare in maniera casuale ai giocatori della demo di Resident Evil 4 Remake. Non esiste un modo per forzare il titolo ad attivare la Mad Chainsaw Mode. Tuttavia, gli utenti interessati a provarla possono adottare un semplice trucchetto.

Bisognerà avviare una nuova partita e attendere che il gioco mostri la schermata dedicata alla Mad Chainsaw Mode. Se questa non dovesse comparire, bisognerà uscire dalla partita e riprovare. In generale, dopo circa 10-15 tentativi la modalità estrema dovrebbe attivarsi e permettere agli utenti di giocarci.

Al momento, Capcom non sembra intenzionata ad introdurre questa modalità nella versione definitiva di Resident Evil 4 Remake. Infatti, si tratta di una modalità di gioco esclusiva per la demo.