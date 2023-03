Unieuro distoglie l’attenzione del pubblico italiano da Amazon, o dagli altri rivenditori di elettronica, mettendo sul piatto l’occasione più ghiotta che abbiamo mai visto prima d’ora, la possibilità difatti di spendere poco o niente sull’acquisto dei migliori smartphone attualmente in circolazione.

Risparmiare con Unieuro risulta essere molto più semplice di quanto avreste mai immaginato, infatti basta accedere al sito ufficiale, selezionare il prodotto desiderato, e poi richiedere la consegna a domicilio gratuita, per godere di sconti inediti ed esclusivi, ma sopratutto disponibili per ogni singolo individuo sul territorio nazionale.

Unieuro, queste sono le offerte migliori di oggi

Con Unieuro gli utenti possono pensare di acquistare nuovi prodotti apple riuscendo a loro volta a risparmiare molto di più di quanto avreste mai immaginato, grazie ad un volantino dedicato, che risulta essere in scadenza il 19 marzo 2023.

Partiamo subito con il botto, ovvero con le offerte dedicate al mondo degli smartphone, dove è possibile trovare iPhone 14 a soli 899 euro, passando per il modello appena maggiore, iPhone 14 Plus, disponibile a 1049 euro, oppure anche iPhone 14 Pro, il cui prezzo è di 1229 euro, senza dimenticarsi dell’iPhone 14 Pro Max, in vendita a 1369 euro.

Non mancano ottimi sconti applicati anche sugli accessori più richiesti dal pubblico, quali possono essere lo smartwatch Apple Watch 8, acquistabile a 429 euro, senza dimenticarsi delle bellissime Apple AirPods Pro, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 249 euro. I singoli sconti, lo ricordiamo, sono disponibili sia in negozio che online presso tutti i punti vendita di casa Unieuro.