Esselunga cerca in tutti i modi di ritagliarsi uno spazio nel cuore dei consumatori nazionali, mediante il lancio di un volantino veramente unico nel proprio genere, al cui interno si possono anche trovare occasioni da non credere, e la possibilità di spendere sempre meno su tutto.

Il risparmio è assolutamente di casa per ogni singolo consumatore sul territorio, infatti gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio, senza differenze territoriali o vincoli legati alla disponibilità in una specifica regione d’Italia. I prezzi non dovrebbero essere limitati, ciò sta a significare che le scorte dovrebbero riuscire a soddisfare tutte le richieste.

Esselunga, questi sono gli sconti migliori

Nuova offerta tech in casa Esselunga, attiva per tutti fino al 25 marzo, che offre comunque la possibilità di mettere le mani su uno smartphone di ottimo livello, al giusto prezzo finale di vendita. La campagna promozionale focalizza la propria attenzione sull’ottimo Samsung Galaxy A04s, must have per la fascia bassa, disponibile all’acquisto a soli 139 euro.

La scheda tecnica, confrontandola con il prezzo finale di vendita, risulta essere davvero di tutto rispetto, poiché abbiamo un display da 6,5 pollici, IPS LCD con risoluzione HD+, un processore octa-core con frequenza di clock a 2GHz, ma anche 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibili tramite microSD). Nella parte posteriore spicca un trittico di 3 fotocamere, con sensore principale da 50 megapixel, mentre anteriormente è disponibile una fotocamera da 5 megapixel, il sensore per le impronte digitali è sul lato, la batteria da 5000mAh.