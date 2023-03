L’energia solare fotovoltaica è ormai una realtà consolidata in molti paesi del mondo, ma ancora ci sono molte persone che non hanno una conoscenza approfondita di questa tecnologia. Ciò ha portato alla diffusione di alcuni falsi miti sui pannelli fotovoltaici, che spesso impediscono alle persone di scegliere questa fonte di energia pulita e rinnovabile per le proprie esigenze.

Pannelli fotovoltaici: i falsi miti sull’energia e non solo

In questo articolo analizziamo i tre falsi miti più diffusi sul fotovoltaico.

Il fotovoltaico funziona solo al sole

Molte persone pensano che il fotovoltaico possa funzionare solo in presenza di sole, ma in realtà anche in condizioni di cielo coperto il pannello fotovoltaico continua a produrre energia. Ciò avviene perché i pannelli fotovoltaici convertono la luce solare in energia elettrica, e non hanno bisogno del calore del sole per funzionare. Tuttavia, è vero che in condizioni di scarsa luminosità la produzione di energia è inferiore rispetto a quella in presenza di sole.

Il fotovoltaico è troppo costoso

In passato il costo dell’energia solare fotovoltaica era molto elevato, ma negli ultimi anni il prezzo dei pannelli solari è diminuito considerevolmente. Oggi, il fotovoltaico è una delle fonti di energia più convenienti e competitive sul mercato. Inoltre, i costi di manutenzione e gestione sono molto bassi, grazie alla semplicità e alla robustezza della tecnologia.

Il fotovoltaico ha un impatto ambientale negativo

Alcune persone sostengono che il fotovoltaico possa avere un impatto ambientale negativo a causa della produzione dei pannelli solari, che richiede l’utilizzo di materiali come il silicio e l’alluminio. In realtà, gli impatti ambientali della produzione dei pannelli solari sono stati notevolmente ridotti negli ultimi anni grazie all’utilizzo di processi produttivi sempre più efficienti e sostenibili. Inoltre, l’energia prodotta dai questi è completamente pulita e non emette alcun tipo di gas serra o sostanza inquinante.