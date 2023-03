Fotovoltaico, ora grazie al bonus mobili si potrà installare a metà prezzo

L’installazione di un impianto fotovoltaico è stata a lungo considerata un investimento importante per ridurre i costi energetici e contribuire alla sostenibilità ambientale. Con l’introduzione del bonus mobili, questo tipo di investimento diventa ancora più conveniente per i proprietari di abitazioni.

Fotovoltaico: il bonus mobili ora coinvolge anche gli impianti

Il bonus, introdotto dal Decreto Rilancio del 2020, prevede uno sconto fiscale del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Tuttavia, la novità è che ora il bonus mobili può essere esteso anche all’installazione di impianti fotovoltaici.

Per l’esattezza, il bonus fotovoltaico prevede uno sconto fiscale del 50% per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 48 kWp. Questo incentivo si aggiunge alle altre agevolazioni già esistenti per l’installazione di impianti fotovoltaici, come il Conto Termico e il Superbonus 110%, che offrono incentivi per l’efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile.

L’obiettivo è quello di promuovere l’adozione di tecnologie a basso impatto ambientale e di ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche fossili. D’altronde l’energia solare è una fonte di energia pulita e rinnovabile, che può aiutare a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a prevenire i cambiamenti climatici.

Inoltre, l’installazione di un impianto fotovoltaico può offrire numerosi vantaggi economici per i proprietari di abitazioni. In primo luogo, è in grado di ridurre drasticamente i costi energetici, consentendo a questi di risparmiare denaro sulla bolletta elettrica. In secondo luogo, l’energia prodotta dall’impianto può essere venduta alla rete elettrica, generando un reddito aggiuntivo per il proprietario dell’abitazione.

L’installazione di un impianto fotovoltaico può anche aumentare il valore dell’abitazione. Infatti, molte persone sono disposte a pagare di più per una casa con un impianto fotovoltaico già installato, poiché sanno che potranno risparmiare sui costi energetici a lungo termine.

Per usufruire del bonus, i proprietari di abitazioni devono presentare una richiesta al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e farsi installare un impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2023 da un installatore certificato.