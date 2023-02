Una delle prossime vetture del noto marchio automobilistico Hyundai è la nuova Hyundai Santa FE. Nel corso delle ultime ore, in particolare, la vettura in questione è stata avvistata su strada su alcune foto spia durante alcuni test invernali.

Hyundai Santa Fe, la nuova vettura avvistata su strada

Nel corso delle ultime ore è stata spiata su strada durante alcuni test invernali una delle prossime vetture del noto marchio automobilistico Hyundai. Come già accennato, stiamo parlando della prossima Hyundai Santa Fe. Quest’ultima risulta ovviamente camuffata in modo da non rivelare troppi dettagli estetici.

Nonostante questo, è possibile scorgere un design leggermente differente rispetto a quello che abbiamo visto sul suo predecessore. Ad esempio, troviamo un nuovo look dei cerchi in lega e anche un nuovo design per i fari anteriori. In generale, poi, sembra che la vettura sarà caratterizzata da linee più spigolose e squadrate.

Le foto spia ennese in queste ore non ritraggono però gli interni. Tuttavia, sappiamo che l’azienda introdurrà diverse novità tecnologiche, alcune già viste sui modelli attualmente presenti in commercio. Immaginiamo quindi che ci sarà un ampio display adibito ad ospitare sia il sistema di infotainment sia la strumentazione digitale. Non conosciamo ancora i dettagli riguardanti le motorizzazioni, ma immaginiamo che saranno proposti sempre soluzioni elettriche con tecnologia Plug-in e Full Hybrid. Vedremo se ci saranno delle novità importanti in questo ambito.

Per ora questo è quanto sappiamo sulla prossima Hyundai Santa Fe. Immaginiamo comunque che arriveranno ulteriori dettagli prima del suo debutto ufficiale sul mercato automobilistico.