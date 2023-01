Uno degli ultimi modelli Hyundai, ossia la nuova Hyundai IONIQ 6, è stato premiato da Euro NCAP come ‘Best in Class’ del 2022 nella categoria ‘Large Family Car’ con il massimo punteggio.

IONIQ 6 di Hyundai vanta un ottimo sistema di sicurezza, come confermato dai test eseguiti per il conseguimento del premio, e fa parte della gamma d auto completamente autonome. Integra ed eccelle in particolare per alcuni servizi: ‘Adult Occupant Protection’, Child Occupant Protection’ e ‘Safety Assist’. Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) ha infatti annunciato le auto dell’azienda con la migliore valutazione per il sistema di sicurezza di tutti i modelli lanciati nel 2022, uno degli anni più proficui nel settore delle auto elettriche.

“Il titolo di ‘Best in Class’ 2022 decretato da Euro NCAP alla nuova IONIQ 6 segue la valutazione massima di ben cinque stelle per gli standard di sicurezza garantiti dall’auto. La rendono uno dei veicoli elettrici più sicuri sul mercato europeo”, spiega Andreas Christoph Hofmann. “Hyundai si impegna a garantire a tutti gli utenti della strada il massimo livello di sicurezza. Offrendo allo stesso tempo soluzioni di mobilità innovative ai nostri clienti. Questo ultimo riconoscimento sottolinea la nostra posizione di leader nella mobilità del futuro”.

Hyundai IONIQ 6 sorprende tutti e ottiene punteggi incredibili, nominata Best in Class 2022

Per proclamare una vettura ‘Best in Class’, Euro NCAP calcola la somma ponderata dei punteggi in ciascuna delle quattro aree di valutazione che sono le seguenti: ‘Adult Occupant Protection’, ‘Child Occupant Protection’, ‘Vulnerable Road User Protection’ e ‘Safety Assist’. Questa somma viene utilizzata dall’organizzazione come base per il confronto tra i diversi veicoli considerati. Sono escluse valutazioni aggiuntive dovute alle dotazioni opzionali.

Secondo Euro NCAP, IONIQ 6 ha ottenuto “risultati davvero elevati” in termini di ‘Adult Occupant Protection’ con un punteggio del 97%, aggiudicandosi il primo posto in questa categoria. L’organizzazione ha elogiato l’Electrified Streamliner di Hyundai nell’ambito della ‘Child Occupant Protection’, dove ha ottenuto un punteggio dell’87%. Il modello ha inoltre ottenuto un punteggio del 90% nella categoria ‘Safety Assist’.

IONIQ 6 è dotata dell’ultima e più avanzata versione degli Hyundai Smart Sense Advanced Driver Assistance Systems, che assicurano i massimi livelli di sicurezza e comfort su strada. Tra questi, l’Highway Driving Assist 2 (HDA 2) e il Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC). L’Electrified Streamliner di Hyundai infine è dotata di sette airbag di serie. Compreso un airbag centrale nel sedile del conducente per un ulteriore livello di sicurezza.