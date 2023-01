Hyundai ha annunciato il debutto nel nostro Paese di Nuova STARIA, il VAN caratterizzato da un design innovativo e pensato per il comfort dei passeggeri. Infatti, gli interni sono uno dei punti di forza della vettura, che è in grado di offrire una gestione unica degli spazi.

Il produttore coreano ha utilizzato un approccio “inside-out” per la realizzazione del VAN, privilegiando fattori centrali come l’abitabilità e la funzionalità. Ne sono una testimonianza diretta i posti a sedere flessibili che presentano una grande capacità di scorrimento.

Non mancano anche gli altissimi livelli di sicurezza in dotazione che rendono STARIA un veicolo in grado di rispondere sia alle esigenze lavorative ma soprattutto a quelle familiari. La cura e la ricerca messa dai progettisti nella zona interna dei veicolo si nota anche guardando il design esterno di Nuova STARIA.

Il design

Gli ingegneri di Hyundai hanno voluto puntare su una forma aerodinamica che si sviluppa in un unico tratto. La parte anteriore e posteriore sono collegate da un tratto unico che prende ispirazione dalla curva di luce che illumina l’orizzonte terrestre al sorgere del sole.

A rendere il design ancora più omogeneo, ci pensa la particolare collocazione dei fari anteriori. Posizionati in basso, sono incastonati da elementi della carrozzeria colorati nella stessa tonalità del corpo vettura in modo tale da offrire una continuità cromatica e rendere lo stile moderno e pulito.

Il nuovo van multispazio Hyundai STARIA rivoluziona il concetto di comfort in mobilità grazie a dettagli stilistici inediti, un design futuristico e una grande flessibilità degli spazi interni

Gli interni

Trattandosi di un veicolo pensato per viaggiare insieme a più Nuova STARIA è incentrato sul comfort del guidatore e dei passeggeri. I sedili anteriori sono progettati per risultare comodi in ogni situazione e restituire una sensazione di spaziosità.

Non mancano le soluzioni tech come il display anteriore da 10,25 pollici, la fascia centrale con tecnologia touch e il cambio Shift-by-wire a pulsanti, disponibile esclusivamente con il cambio automatico. Il quadro strumenti è di tipo digitale ed è posizionato nella parte superiore del cruscotto.

I sedili posteriori sono della versione STARIA Luxury sono elettrici e possono essere ripiegati e spostati con facilità. Questa feature si rivela particolarmente utile se i passeggeri vogliono reclinare lo schienale e rilassarsi o se risulta necessario fare spazio e aumentare lo spazio di carico.

Dimensioni

Il van Hyundai ha una lunghezza complessiva di 5.253 mm e una larghezza di 1.997 mm. Il passo è di 3.273 mm permettendo l’eccezionale abitabilità a bordo. L’altezza è di 1.990mm per consentire ai passeggeri di entrare ed uscire con facilità.

Motorizzazioni e allestimenti

Il produttore coreano ha scelto per Nuova STARIA un motore diesel con turbocompressore da 2.2 litri VGT in grado di erogare 177CV e 430Nm di coppia. In abbinamento è possibile scegliere il cambio manuale a 6 rapporti con trazione anteriore o il cambio automatico a 8 rapporti. In alternativa è disponibile anche il sistema a 4WD HTRAC abbinato all’automatico a 8 rapporti.

Gli allestimenti disponibili sono STARIA Wagon con configurazione a 9 posti o STARIA Luxury con configurazione a 7 posti. Quest’ultima versione parte da 58.500 euro ed offre un’esperienza a bordo maggiormente incentrata sul relax.