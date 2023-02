L’integrazione di ChatGPT all’interno di Bing, il motore di ricerca di Microsoft, ha riscosso un enorme successo. Nonostante si tratti di un beta test, sono moltissimi gli utenti che hanno provato ad accedere al programma per chattare con il chatbot basato sull’Intelligenza Artificiale.

Dopo un periodo in cui Microsoft ha deciso di ridurre le possibilità di test, limitando il numero di conversazioni possibili, ecco finalmente uno spiraglio di apertura. L’azienda di Redmond ha finalmente aumentato il limite giornaliero delle conversazioni con ChatGTP su Bing a 100 chat al giorno.

Il colosso informatico ha scelto di ascoltare i feedback dei propri utenti e ristabilire una certa flessibilità nell’utilizzo del chatbot. A confermare la novità ci ha pensato Jordi Ribas, Corporate Vice President di Bing presso Microsoft.

Microsoft sta allentando le restrizioni imposte sull’utilizzo di ChatGPT su Bing e da queste ore sarà possibile utilizzare l’IA per 100 turni al giorno

Come preannunciato dalla stessa Microsoft, l’aumento della possibilità di chat sarà graduale. Infatti, l’azienda ha aumentato il limite di chat a 100 turni al giorno, tuttavia, il limite di 6 turni per sessione rimane ancora in vigore per ora.

Il motivo di questa scelta è insita nella natura stessa di ChatGPT. Per via delle risposte sempre rapide e precise, gli utenti non hanno bisogno di fare più di 3-4 domande per ottenere la risposta che stanno cercando. Tuttavia, Microsoft assicura che in futuro verrà aumentato anche questo limite..

Un’ulteriore novità l’ha confermata Mikhail Parakhin, CEO di Advertising and Web Services presso Microsoft. Con il nuovo aggiornamento di Bing le ricerche della SERP (pagina dei risultati del motore di ricerca) non vengono più incluse nel limite delle chat.

Infine, Microsoft ha condiviso che a breve sarà possibile testare ChatGPT su Bing per molte più persone. Il motivo è legato alla volontà di ottimizzare e migliorare il motore di ricerca basato sul GPT-4 che verrà rilasciato nel corso dei prossimi mesi.