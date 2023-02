ChatGPT, ecco a quanti anni corrisponde l'abilità dell'intelligenza artificiale

ChatGPT è un sistema di intelligenza artificiale innovativo che utilizza la tecnologia del deep learning per elaborare grandi quantità di dati e generare risposte coerenti. Il sistema, creato da OpenAI, ha dimostrato la sua capacità di superare diversi test scolastici e ha recentemente superato il test di teoria della mente, dimostrando un’abilità paragonabile a quella di un bambino di 9 anni.

ChatGPT: l’esperimento dello psicologo Michal Kosinski

La teoria della mente è un concetto chiave nella comprensione dell’autocoscienza e della capacità di comprendere i pensieri e i sentimenti degli altri. È un’abilità che emerge durante la prima infanzia e svolge un ruolo fondamentale nell’interazione sociale quotidiana degli esseri umani. L’importanza di questo argomento ha spinto Michal Kosinski, psicologo computazionale e professore alla Stanford University, a testare ChatGPT per vedere se poteva avere “stati mentali non osservabili”, come credenze e desideri.

Kosinski ha eseguito una serie di test, tra cui l’attività Smarties, che consiste nel consegnare al partecipante una scatola con un contenuto non coerente con l’etichetta. La versione di GPT-3 di gennaio 2022 ha superato circa il 70% dei compiti, paragonabili alle capacità dei bambini di sette anni, mentre GPT-3.5 di novembre 2022 è stata in grado di superare il 93% delle attività, prestazione paragonabile a quella dei bambini di nove anni.

Questi risultati sono sorprendenti, poiché ChatGPT ha superato anche altre IA, come Deepmind di Google, che ha creato un’intelligenza artificiale apposita per affrontare questi compiti. Tuttavia, Kosinski sottolinea che i risultati dovrebbero essere interpretati con cautela, poiché è possibile che la capacità di ChatGPT di superare queste attività fosse “un sottoprodotto” della sua crescente abilità linguistica.

In ogni caso, questi risultati dimostrano l’incredibile potenziale delle tecnologie di intelligenza artificiale e il loro impatto sulla nostra società. Ciò che sembrava impossibile solo pochi anni fa ora è diventato una realtà, e il futuro sembra ancora più promettente.