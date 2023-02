Poche persone pensano all’intelligenza artificiale e al suo impatto sull’umanità, e tra queste c’è Sam Altman, CEO del creatore di ChatGPT.

In una serie di tweet questo fine settimana, Altman ha condiviso i suoi pensieri sui pericoli posti dall’attuale tecnologia e dagli strumenti che seguiranno negli anni a venire.

ChatGPT ha fatto impazzire alcune persone negli ultimi tempi, in particolare Bing, i cui suggerimenti e commenti a volte inquietanti hanno spinto OpenAI e Microsoft a cercare di rassicurare il pubblico e spiegare meglio come funziona.

Altman non sembra preoccupato per il ChatGPT di oggi, ma piuttosto per il futuro. Ha twittato, “sebbene gli strumenti di intelligenza artificiale della generazione attuale non siano molto spaventosi, penso che potenzialmente non siamo così lontani dal crearli“.

Il mondo non è ancora pronto

Sembrava preoccupato per il tempo, prevedendo che l’integrazione dell’A.I. possa avvenire rapidamente, ma il mondo ha bisogno di tempo per adattarsi.

Ha scritto, “l’adattamento a un mondo profondamente integrato avverrà probabilmente abbastanza rapidamente. Abbiamo anche bisogno di tempo sufficiente perché le nostre istituzioni capiscano cosa fare. La regolamentazione sarà fondamentale e ci vorrà del tempo per capire e avere il tempo di capire cosa sta succedendo, come le persone vogliono utilizzare questi strumenti e come la società può co-evolvere è fondamentale“.

I suoi pensieri si sono rivolti anche a come le generazioni future guarderanno indietro a questo punto della storia e alle decisioni prese ora, e sembrava sperare in un po’ di comprensione e perdono.

“Vorrei che tutte le generazioni trattassero le generazioni precedenti con indulgenza“, ha scritto. “L’umanità è profondamente imperfetta. I nostri nonni hanno fatto cose orribili; i nostri nipoti capiranno che abbiamo fatto cose orribili che ancora non capiamo”.