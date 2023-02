benzina-e-gasolio-i-prezzi-dei-carburanti-stanno-diminuendo

In Italia le persone sono sempre alla ricerca dei prezzi più bassi possibili per la benzina e il gasolio. Come diretta conseguenza del calo della domanda, i prezzi dei prodotti raffinati stanno diminuendo, il che porta i listini a diventare più conservativi. Nonostante ciò, le medie nazionali del prezzo della benzina alla pompa continuano a salire a causa degli aumenti degli ultimi tre giorni. D’altro canto, il prezzo del gasolio è rimasto invariato presso le pompe self-service, mentre è diminuito leggermente presso le pompe servite.

Il prezzo del carburante sta scendendo

È importante notare che in questo contesto, Tamoil ha recentemente ridotto di 2 centesimi al litro il prezzo proposto per il gasolio che vende, mentre Ip sta registrando un calo di 1 centesimo al litro nei suoi prezzi. Se si vogliono ottenere le migliori offerte su benzina e gasolio in Italia, è bene tenere d’occhio i listini che vengono proposti per il carburante e controllare spesso le tariffe applicate alla pompa, in quanto potrebbero cambiare ulteriormente nei giorni successivi.

Il prezzo della benzina presso i distributori self-service è appena aumentato dello 0,02%, passando a una media di 1,864 euro al litro.

Il prezzo di un litro di benzina normale alla pompa senza assistenza è aumentato a 2,004 euro in media in tutta Europa.

Un litro di GPL costa in media 0,807 euro.

Nonostante le impennate dei prezzi, soprattutto per il gasolio, l’analisi seguente rivela che, in media, i prezzi dei carburanti sono diminuiti rispetto all’ultima indagine. Ma cosa succederebbe se il prezzo della benzina tornasse improvvisamente a superare i 2 euro? Nel frattempo, l’Unione Europea ha posto una restrizione alla vendita di nuove auto a benzina e diesel.