Il commercio di oggetti d’antiquariato, che sta crescendo di popolarità, può dare grandi profitti. L’ambito di ciò che può essere considerato un oggetto da collezione si è ampliato, includendo non solo gli oggetti di design ma anche quelli tecnologici come i telefoni cellulari. Questi nuovi mercati competeranno con quelli già consolidati delle monete, delle automobili, degli orologi e dei francobolli.

Rispetto al prezzo di vendita originale, il valore di alcuni dispositivi mobile vintage può essere piuttosto consistente. L’obsolescenza programmata e l’aumento dei prezzi sono i fili conduttori che collegano i modelli di tutte le epoche e di tutti i produttori.

Gli smartphone d’epoca diventano oggetti da collezione di lusso

I collezionisti attribuiscono il maggior valore a questi modelli di telefoni cellulari:

Nokia 3310

Iconico, inconfondibile e apparentemente infrangibile, almeno agli occhi di molti. Il Nokia 3310 è stato rilasciato nel 2000 e il suo design e il gioco Snake incluso lo hanno reso un’autentica icona dei telefoni cellulari fino ad oggi. Il prezzo di questo ricercatissimo modello varia da 40 euro a 130 euro.

Senator di Mobira

Il Mobira Senator, un’altra creazione Nokia, è notevolmente più grande del 3310 e ricorda molto i ricevitori radio della Seconda Guerra Mondiale. È nato nel 1981 e il suo valore attuale è di circa 1.000 euro.

T28 Ericsson

Il primo smartphone alimentato da una batteria ai polimeri di litio; si riconosce per il suo display verde brillante e per la caratteristica tastiera ribaltabile. Ha debuttato nel 1999 e ha detenuto il titolo di telefono cellulare più leggero del mondo per tre anni consecutivi. Il prezzo attuale è di 100 euro e oltre.

iPhone 2G

Anche se ancora relativamente giovane, il primo smartphone di Apple è un vero e proprio must tra i collezionisti in quanto progenitore delle versioni più recenti. Il suo valore di mercato è compreso tra 300 e 1.000 euro.

Il Communicator 9000 di Nokia

L’uscita di questo prodotto dall’aspetto futuristico nel 1996 fece scalpore. Come un computer portatile, poteva essere aperto per esporre una tastiera completa e un enorme (per l’epoca) display. Un modello in condizioni perfette può raggiungere i 500 euro all’asta.

Smartphone Nokia E90 Communicator

Il Nokia E90 è un’alternativa al 9000 Communicator con display a colori e può essere acquistato a 499 euro. (e c’è qualcuno che l’ha acquistato per questa cifra nel 2018).

DynaTAC 8000x di Motorola

Trecentomila Motorola DynaTAC sono stati acquistati come primi telefoni GSM mai prodotti. Martin Cooper ne ebbe l’idea nel 1973, ma fu presentato al pubblico solo nel 1984, quando divenne rapidamente un classico di culto. Oggi costa più di mille euro.