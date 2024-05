Android 15, con il suo arrivo, porta numerose novità per il settore dell’accessibilità. Il nuovo sistema operativo di Google presenterà una nuova funzionalità che permetterà di ingrandire lo schermo dello smartphone. La modalità sarà molto più semplice rispetto a quelle attualmente presenti.

A tal proposito, i dispositivi Android presentano già un modo per ingrandire i contenuti sullo schermo (Ingrandimento), insieme ad altri strumenti di accessibilità come Descrizione audio, Sottotitoli in tempo reale. Ora però sta per arrivare un upgrade che migliora ulteriormente questa funzione.

Android 15 introduce nuove funzioni di ingrandimento

Sui dispositivi Pixel, per accedere a questa funzione bisogna recarsi nelle “Impostazioni” per selezionare la voce “Accessibilità”. Nella finestra che si apre è possibile effettuare una configurazione per ingrandire lo schermo per intero o anche delle specifiche zone di interesse.

Per poter attivare l’ingrandimento, al momento, ci sono anche tre “scorciatoie”. La prima consiste nello scorrere verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo con due dita. Per la seconda invece bisogna premere entrambi i tasti volume. Per la terza basta toccare per tre volte lo schermo in successione rapida.

Il primo metodo è sicuramente quello più semplice, ma occupa una parte dello schermo. Inoltre, ingrandisce il centro di quest’ultimo. Il secondo invece, non prende spazio, ma presenta il tempo di attivazione più lungo. Infine, il terzo metodo permette di ingrandire nello specifico la parte di schermo che si intende ingrandire. Ha però un lato positivo, rallenta il dispositivo perché aggiunge un ritardo per ogni tocco.

Attualmente, con Android 15 è in fase di sviluppo un quarto metodo che permette di attivare l’ingrandimento dello schermo. Quest’ultimo consente agli utenti di toccare rapidamente lo schermo due volte con due dita per poi ingrandirlo. La scorciatoia non è ancora visibile nell’ultima versione beta 1.2. di Android 15, ma Mishaal Rahman ha dichiarato di aver trovato un modo per attivarla manualmente.