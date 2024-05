Android, 6 app e giochi a pagamento da scaricare gratis sul Play Store

Insieme a tutte le grandi migliorie che il sistema Android ha apportato ultimamente ce ne sono anche altre che riguardano uno degli ambiti fondamentali per chi usa il sistema operativo, ovvero il Play Store di Google.

Fortunatamente per gli utenti, almeno una volta a settimana arriva un gran carico di novità anche sotto questo aspetto. In tale situazione non si parla altro che dei contenuti a pagamento offerti gratis. Unitamente a quelli visti la scorsa settimana, ce ne sono alcuni che potrebbero tornare utili a più fasce di utenti, soprattutto a chi ama divertirsi con qualche gioco interessante e a chi ama smanettare.

Chiaramente l’occasione è da prendere al volo in quanto probabilmente i titoli oggi gratis non torneranno più dopo essere ritornati a pagamento. All’interno del Play Store di Google dunque gli utenti Android possono procedere a scaricare gratuitamente dei contenuti premium, i quali mai prima d’ora erano diventati gratuiti. In basso c’è la lista completa con tutti i link diretti per effettuare il download in piena sicurezza, in quanto tutti i giochi e tutte le applicazioni in questione sono stati controllati.

Android, ora sul Play Store questi titoli sono gratis: ecco la lista completa

Prendere al volo un’occasione come quella di oggi è fondamentale per chi possiede un dispositivo Android qualsiasi. Come si può notare in basso, ci sono dei titoli a pagamento gratis, molto vari per quanto riguarda il genere.

Per provvedere al download bisogna solo ed unicamente cliccare sui link che sono stati incorporati all’interno dei titoli stessi. Da quel momento si potrà accedere al Play Store dove poter effettuare il download in piena tranquillità. Questa è la lista completa da sfruttare ora, prima che tutto torni a pagamento: